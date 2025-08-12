Castelao, a través dun podcast
O Consello da Cultura Galega e a produtora Arraianos Producións debuxan un percorrido sonoro pola vida e obra de Alfonso Daniel Castelao. O proxecto busca desmitificar, humanizar e refrescar a figura do autor e reflexiona sobre a «Galicia que podería ter sido e non foi»
Iria D. Pombo
«Seguro que coñeces a Castelao, polo menos de nome. E se non o coñeces, alguén da túa contorna pódeche falar del», así arranca Castelao a carón de nós, unha viaxe sonora pola vida do escritor, debuxante, político, médico, intelectual, humorista, pai, marido, emigrante e símbolo galego. Arraianos Producións, produtora radicada en Compostela, asina para o Consello da Cultura Galega unha serie documental en formato podcast de tres episodios no que se abordan as orixes, a madureza política e o exilio da icona de Galicia por antonomasia. Tentando escapar dos clichés e da xa repetida historia de Castelao, Aser Álvarez, director do podcast, ofrece un relato intimista e moderno do autor, afondando na vida real deste «bo e xeneroso».
Abre un diálogo con intelectuais e expertos do pai do nacionalismo galego —como Marilar Aleixandre; Henrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega; Ángeles Tilve, directora do Museo de Pontevedra; Xosé Manuel Núñez Seixas; Paula Carballeira; Noni Araujo; Miguel Anxo Seixas, presidente da Fundación Castelao; ou Pedro Antonio Araújo—no que baixan a Castelao do seu pedestal e o tratan de fronte, cos pés na terra, envoltos nos diferentes «sons que el mesmo algún día escoitou». Un mito galego que, a través dun podcast, volve ser un home de carne e óso. «Fraco favor lle estamos facendo á cultura galega mitificando ós grandes», apunta Aser Álvarez, principal artífice desta nova travesía arredor de Castelao. «Este podcast achégao á xente do século XXI pero, tamén, prende no ouvinte máis curiosidade pola súa figura», explica.
Castelao e o ‘podcasting’
É por elo polo que aposta por unha peza que se afaste da crítica literaria, da redundancia nas obras de maior sona do autor, ou do perpetuo loito polo seu pasamento no exilio arxentino, hai xa 75 anos. «A idea era profundar nas orixes», indica. «Nun inicio, pensara en facer algo máis cultural, pero é que que anteriormente xa fixera un proxecto radiofónico sobre a súa obra. Así que desta vez optei por un ton máis divulgativo». Os tres episodios que conforman esta serie resultan un «material susceptible de divulgar e empregar nas aulas», unha primeira toma de contacto para aquel que non o coñeza e unha forma de «propiciar novas lecturas».
Aser Álvarez non pode evitar rir ó lembrar o longo e «laborioso» proceso de produción, onde esa superposición de diálogos sobre o autor parecen describir a súa propia forma de ser. «É unha conversa coa xente sobre Castelao, cos estudosos da súa biografía, pero dunha forma na que cada quen contaba o seu propio relato sobre el», recalca.
A memoria de Virxinia
A estradense Virxina Pereira, tal e como se relata no primeiro dos episodios, casou con Daniel Castelao no 1912 e, quizais, iso la condenouna a permanecer na sombra até a actualidade. O filme Antes de nós, estreado en maio, retratou a unha Pereira nova que prende a curiosidade sobre a súa vida en centenares de espectadores. Este podcast, tamén. «Encantaríanos afondar máis en Virxinia», promete Álvarez. Por sorte, Noni Araujo, que foi amiga de Virxina Pereira, colabora neste proxecto e arronxa algo de luz sobre a súa figura, aínda que esta vez como personaxe clave na biografía do seu marido, Castelao. Proximamente, quizáis, na súa propia.
No segundo episodio, o ouvinte tópase cun Castelao galeguista que xa coñece, polo menos, un pouco máis que ó vello e ó novo. O terceiro, a consecuencia: o exilio. Amósanse só pequenas pinceladas da súa vida, porque «de Castelao aínda queda moito que peneirar», sentenza Álvarez.
A persoa tras a figura histórica: «Aínda queda moito que peneirar»
Cada capítulo aborda unha etapa vital diferente, na que as voces colaboradoras confeccionan o relato dunha persoa real. No primeiro, dende o seu nacemento até 1916, rememórase a un rapaz rianxeiro enmarcado no cambio de século, que palpa por primeira vez na arte e na literatura e que, coa súa particular retranca, retrata a pegada da emigración e das desigualdades sociais. Volve no segundo capítulo como un mozo que desenvolve a súa principal etapa política, momento no que se convirte nundos principais cronistas da realidade da Galicia popular. «Daniel Castelao foi un rapaz que tamén estudou a carreira en Compostela, que tiña o seu humor. Debeu de ser un caralleiro da hostia na universidade, un puto fenómeno», bromea Aser Álvarez.
