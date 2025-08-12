Medio ambiente
¿Cómo están avanzando los incendios? Consulte el mapa con los fuegos que golpean la Península
Valentina Raffio
El fuego arrasó 39.155 hectáreas en España hasta agosto, un 9% más que en 2024. Este cómputo, sin embargo, no incluye la ola de incendios que esta semana está azotando la Península ibérica, lo que la cifra será significativamente mayor. Según las primeras estimaciones, semana pasada ardieron un total de 25.255 hectáreas en 37 incendios, apuntan desde el Sistema de Información de Incendios Forestales Europeos (EFFIS).
En el siguiente mapa puede comprobar el estado de los principales incendios que siguen en todo el país tanto activos como en vías de ser controlados o extinguidos.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El mercado por Yeremay se activa: el Sporting de Portugal le quiere y el Dépor se agarra a la cláusula
- Los muebles ya no son los reyes de la casa en A Coruña
- Los siete nombres de la pretemporada del Deportivo: Cristian Herrera, el gran superviviente
- Así está el puzle del Deportivo en la semana previa al debut ante el Granada: fichajes, descartes, inscritos...
- Más de una década haciendo helado con leche «de casa» desde Bergondo
- El Concello descarta Ámsterdam y ofertará otras rutas en Alvedro
- Alvedro respira aliviado con la nueva operación de venta de Air Europa
- «Quien tenga fósiles de cocodrilo de As Pontes, que nos deje digitalizarlos»