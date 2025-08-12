La ola de calor deja valores por encima de los 45 grados en comunidades asoladas por los incendios

La ola de calor sigue avanzando en toda España y este martes, en la que ya destaca como su décima jornada, ha dejado valores por encima de los 45 grados en varios puntos del país. En muchos casos, en comunidades asoladas por grandes incendios forestales. En Badajoz, por ejemplo, donde en las últimas horas se han producido varios focos que han quemado en total casi un millar de hectáreas, los termómetros han llegado a los 45,5 grados. Y en Andalucía, donde ahora mismo hay varios grandes fuegos activos, en Sevilla se ha llegado a los 45,2 grados y el El Granado (Huelva), a tan solo unos kilómetros del incendio del Andévalo, también se han alcanzado los 45 grados. En total, según indican los registros, a lo largo de esta jornada han sido al menos un centenar los municipios que han superado los 40 grados en España, incluidas varias localidades en provincia de Ourense y Zamora, que se enfrentan en estos momentos a sus peores incendios del año.

Este martes prácticamente todo el territorio español estaba en aviso por calor, con alertas por altas temperaturas de nivel amarillo, naranja y hasta rojo en regiones como, por ejemplo, la provincia de Córdoba y Sevilla, el litoral de Huelva, el valle del Guadiana, Bizkaia y Guipuzkoa. Y es que, tal y como apuntaban los pronósticos, en todas estas zonas se han detectado temperaturas extremas. En localidades sevillanas como Tablada o Morón de la Frontera, por ejemplo, los termómetros han llegado hasta los 44,8 y los 44,3 grados respectivamente. En Mérida se han alcanzado los 44,2, en Almadén los 44,1 y en Almonte se ha llegado hasta los 44. En provincia de Bizkaia se han rozado los 42 grados en varios puntos.

El calor seguirá hasta el lunes

En Catalunya, tal y como se recoge en los registros de Meteocat, este martes se han registrado cifras de calor extremo pero, aún así, con valores que quedan lejos de los alcanzadas ayer lunes, cuando se superaron los 44 grados en Tarragona y se batieron hasta cinco récords históricos de temperatura. Este martes, la máxima más elevada de la jornada se ha dado en provincia de Lleida, donde se han vuelto a superar los 40,6 grados. En total, al menos una decena de estaciones catalanas han recogido valores por encima del umbral de considerado, de largo, como un valor extremo incluso para el verano. En Barcelona, los termómetros han vuelto a rozar lso 36 grados tras la enésima noche cálida en la que las mínimas se han resistido a bajar de los 25 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) afirma que esta ola de calor, lejos de terminar, repuntará a partir del jueves y se alargará hasta como mínimo el lunes que viene. Los meteorólogos afirman que este miércoles podrían registrarse ligeros descensos y repuntes de temperatura en algunas zonas pero que, en general, lo más probable es que este alivio térmico tan solo dure unas horas ya que, tal y como muestran los modelos, el calor intenso volverá a abrirse paso dejando máximas cercanas a los 45 grados en ciertos puntos del interior hasta la semana que viene.

