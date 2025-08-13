La desconocida multa de la DGT por colocar mal el parasol del coche: hasta 200 euros

Hay muchas multas que son desconocidas para el gran público pero que pueden terminar en un disgusto y en un agujero de cientos de euros. Por ejemplo, sigue habiendo muchas dudas sobre si se puede conducir con chanclas ahora que llega el verano y muchos españoles quieren tener los pies frescos.

También otra de las más graves y desconocidas te la pueden poner en una rotonda y son hasta seis puntos y 500 euros de multa. E incluso por llevar las bolsas de la compra o por gafas de sol puedes ser multado.

A esta lista de multas que te pueden poner sin saberlo hay que sumar otra que también es muy veraniega y que tiene que ver con el parasol del coche.

Muchas personas lo colocan en la luna delantera porque es el mayor agujero por el que puede entrar el calor. Además, en el coche se forma un efecto horno, por lo que la temperatura, si el vehículo está al sol, es muy superior a la ambiental. El salpicadero y ciertos elementos del coche pueden incluso superar los 70ºC, por lo que no va a evitar el calor, pero sí que va a reducir incluso 20ºC la temperatura.

Ahora bien, hay normas que son de obligado cumplimiento. Lo tradicional ha sido siempre colocar y descolocar el parasol típico de aluminio, pero en los últimos tiempos se ha popularizado uno que emplea la misma tecnología que un estor. Es decir, se enrolla y se desenrrolla rápidamente.

Pero para ello necesitas tenerlo en una estructura que albergue el rollo y que esté instalada en el salpicadero, por lo que es un parasol permanente.

Este tipo de objetos está prohibido por la DGT y el Reglamente General de Circulación no admite dudas: "La superficie acristalada del vehículo deberá permitir la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos". Solo hay una excepción y es la pegatina de la ITV.

En la parte trasera sí que se puede, siempre y cuando "el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias. No obstante, la utilización de láminas adhesivas en los vehículos se permitirá cuando se haya homologado el vidrio con la lámina incorporada. La coloración de los distintivos previstos en la legislación de transportes, o en otras disposiciones, deberá realizarse de forma que no impidan la correcta visión del conductor", asegura el citado reglamento.

Así que si instalas este tipo de parasoles la multa que te puede caer es de 200 euros.