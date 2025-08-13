La venganza de los 'guiris': este es el mote que han puesto a los españoles

Se conoce como 'guiris' a turistas, principalmente ingleses, que llegan a España con la intención de disfrutar del clima, el sol y la buena comida durante la temporada estival en sus vacaciones.

Los motivos por lo que España es un gran destino en verano son de sobra conocidos, sobre todo si lo comparamos con lo que ellos mismos viven en el Reino Unido. Este motivo es el principal culpable de ese color rojo 'gamba' que les cubre la piel cada año.

Por eso, el término 'guiri' se suele usar de forma despectiva, precisamente para diferenciar a este tipo de turistas, los ingleses, de los otros llegados de más partes del mundo. No obstante, también hay mucha gente que se lo atribuye a cualquier persona que llegue a España durante las vacaciones, especialmente de verano.

Turistas británicos en Mallorca / CS

El origen de la palabra es de lo más curioso. Lo encontramos en los conflictos civiles del siglo XIX y proviene de acortar la palabra vasca 'guiristino', que se usaba para hacer referencia a los partidarios de la Isabel II y su madre, la reina María Cristina de Borbón durante las guerras carlistas, los 'cristinistas'.

En un inicio, solamente lo usaban los partidarios del bando 'carlista', encabezado por el infante Carlos Isidro de Borbón, para referirse a 'los otros' de manera despectiva, pues los 'cristinistas' buscaron apoyos en los ejércitos de las monarquías francesa e inglesa.

Sin embargo, el vocablo tuvo tanto éxito que terminó por extenderse hasta conseguir el significado que tiene hoy, que no es muy alejado del que había originalmente: diferenciar a los de un bando, en este caso los españoles, del otro, los turistas que llegan por el Sol y la playa.

Lo curioso para nosotros (y quizás desconocido), es que ellos también tienen su propio término para referirse a los españoles y también tiene connotaciones negativas: 'Spaniard'. El gentilicio de los ciudadanos españoles en inglés debería ser 'Spanish', aunque usan la deformación final '-ard', un sufijo de origen francés que se suele usar de manera despectiva.

No obstante, es un término que también se suele usar sin ánimo de faltar al respeto para referirse a nuestra lengua o gastronomía, aunque son muchos quienes optan por hacerlo con mala fe o con intención de burlarse de los españoles.