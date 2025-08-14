Mejora la situación de los grandes incendios de Zamora, León y Palencia

Los trabajos llevados a cabo durante la última noche han supuesto una mejora de los seis grandes incendios forestales que asolan las provincias de Zamora y León y también el de Palencia, aún activos y en nivel de gravedad 2.

Asimismo, algunas poblaciones siguen evacuadas, aunque menos que en la jornada de este miércoles, según la información aportada por la Junta y la Delegación del Gobierno en esta comunidad.

"La situación ha mejorado mucho desde ayer", ha asegurado el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez, en relación a la evolución de los fuegos en esa provincia. Esto hace que esta mañana se parta "de una situación mucho mejor" que la de los dos días anteriores a primera hora de la mañana.

En el caso del incendio de Molezuelas de la Carballeda, en la jornada del miércoles hubo pequeñas reproducciones en la provincia de Zamora, donde está "prácticamente parado, no avanza", ha explicado.

Esa situación contrasta con la situación de ese fuego en la provincia de León, donde la última noche la han pasado fuera de sus casas unos 8.000 vecinos de 34 poblaciones.

Sobre el incendio de Puercas, a lo largo de la última noche se ha recorrido gran parte del perímetro de ese incendio con maquinaria pesada, lo que supone un "gran avance", ha asegurado el jefe de Medio Ambiente en Zamora. Eso hace que este incendio, que en la última noche ha provocado el desalojo de nueve poblaciones, tenga ahora una situación "relativamente estable".

A lo largo del día se espera que en ese fuego pueda haber "pequeñas reproducciones que, salvo que haya golpes de viento, se espera también controlarlo".

Esos fuegos, según Mariano Rodríguez, aun no han entrado en la provincia de Zamora, pero debido a su avance, anoche se preparó el operativo por si fuera necesario evacuar las poblaciones zamoranas de Castromil, Hermisende, San Ciprián de Hermisende, Castrelos y La Tejera, algo que finalmente no fue necesario.

En el caso de la provincia de León, siguen en nivel dos de gravedad los incendios declarados en Yeres -que afectó al paraje natural y cultural de Las Médulas-, en Llamas de la Cabrera y en Anllares del Sil.

Además otros tres incendios mantienen el nivel 1 de gravedad en Padersivil, Orallo y Fasgar, algunos de ellos tras bajar de peligrosidad y permanecer durante horas en nivel 2.