‘Sirat’, ‘Romería’ y ‘San Simón’ se proyectarán en San Sebastián

San Simón, la película de Miguel Ángel Delgado que recupera la memoria de los encarcelados en esta isla de Redondela, será uno de los cinco estrenos mundiales —cuatro largometrajes y un cortometraje— de Made in Spain, la sección no competitiva del Festival de San Sebastián que acoge una muestra de las películas españolas del año. El resto de títulos que se visualizarán han pasado ya por otros festivales o han sido estrenados en España. Entre ellos, Made in Spain rescatará dos de las producciones que concursaron en la última edición del Festival de Cannes: Sirat, con la que el director coruñés Óliver Laxe ganó ex aequo el Premio del Jurado, y Romería, de Carla Simón, cinta rodada en Vigo y que también optó a la Palma de Oro en la anterior edición del certamen. Asimismo, recuperará uno de los mayores éxitos comerciales del último año: La infiltrada, con la que Arantxa Echevarría obtuvo 13 nominaciones a los Goya y que cuenta en su reparto con el actor gallego Luis Tosar.

Imagen de ‘Romería’, de Carla Simón, rodada en Galicia. | L. O.

Entre los cineastas incluidos en Made in Spain, que proyectará en total 28 títulos, se encuentran también Albertina Carri, Arantxa Echevarría, Belén Funes, Cesc Gay, Eva Libertad, Julio Medem, Javier Rebollo, Celia Rico Clavellino y Helena Taberna.

Escena de ‘San Simón’, de Miguel A. Delgado. | L. O.

Durante esta 73ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará entre los días 19 y 27 de septiembre, se estrenará, también fuera de concurso, otra producción con presencia gallega: Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo; y se visualizarán los nuevos largometrajes interpretados por los actores gallegos Mario Casas, Tamar Novas, Federico Pérez Rey y Alejandro Jato.

Debut en la ficción

San Simón es el debut en la ficción del artista visual Miguel Ángel Delgado (Valdepeñas, 1974), que dirigió La pausa (2011) y fue productor, director de fotografía y montador del documental Alberto García-Alix. La línea de sombra (Nicolás Combarro, 2017). Después de una investigación de más de cuatro años, San Simón recoge el destino de las personas que fueron represaliadas durante los caso siete años de funcionamiento del campo de concentración franquista de San Simón, uno de los más de trescientos que el régimen de Franco creó por toda España. Entre el equipo artístico y técnico del largometraje hay hijos y nietos de los presos del antiguo lazareto, convertido por la dictadura franquista en una colonia penitenciaria.

«En el transcurso de un proyecto sobre islas cárcel para una exposición en Tabacalera de Madrid, conocí los diarios, cartas y memorias de los presos de la isla de San Simón. Fue así como supe que había sido uno de los campos de concentración franquistas más singulares», afirma Delgado.

Llúcia García, Mitch, Tristán Ulloa y Miryam Gallego forma parte del elenco de Romería, que cuenta la historia de Marina, adoptada desde muy pequeña, que viaja a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico. Su llegada trae de vuelta un pasado ya enterrado.

Por su parte, Sirat, del coruñés Óliver Laxe interpretada por Sergi López, Bruno Núñez y Stefania Gadda, narra la peripecia de un hombre y su hijo que llegan a una rave perdida en Marruecos en buscan de Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer.

