Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba cuánto sabes sobre lo que ha pasado en los últimos días
Redacción
¿Has seguido la actualidad estas dos últimas semanas? Te retamos a demostrarlo con nuestro test de noticias. Responde a las preguntas, descubre si eres un auténtico experto en información.
- La Guardia Civil extrema la vigilancia: mirará miles de guanteras para ver si tienes este objeto dentro del coche (es obligatorio)
- Las terrazas en aparcamientos en A Coruña cumplen cinco años a la espera de una norma definitiva
- El millonario José Elías opina sobre comprar o alquilar en 2025: 'Si ganas 2.000 euros al mes...
- El tiempo en A Coruña: El calor vuelve para el puente de agosto pero ya se acercan cambios
- El covid se ‘instala’ en el verano de A Coruña: «Está claro que esta infección no tiene estacionalidad»
- La duda con el futuro de Martín Ochoa en el Deportivo
- Un juzgado de lo Penal investiga las comisiones de servicio municipales de A Coruña
- Bañistas sufren picaduras ante la nueva llegada de medusas en las playas de A Coruña y Arteixo