Détox digital, jóvenes que dicen basta a las redes sociales

Las redes sociales son el epicentro de la vida online de las nuevas generaciones. Publicar, reaccionar, compartir, mostrarse. Pero algo empieza a cambiar, algunas de estas personas deciden desinstalárselas para romper la hiperconexión a la que están sometidas.

«Dejé de usarlas hace cuatro meses». Sergi Cots tiene 23 años y no es la primera vez que borra sus perfiles en internet, ya lo había probado hace un par de veranos. El motivo lo tiene claro: ganar tiempo y paz mental. «Llegas a casa queriendo desconectar y te metes en Instagram. Pero no es desconexión, estás recibiendo estímulos constantemente y al final eso te vacía». Describe una sensación cada vez más compartida entre quienes deciden hacer una pausa digital: la pérdida de iniciativa. «Dejas de hacer cosas porque las deseas tú y empiezas a hacerlas porque las viste en TikTok. Pierdes tu autodefinición como persona».

Frente a la promesa de libertad, creatividad e inspiración que venden las plataformas, algunos usuarios sienten justo lo contrario: presión, ruido y agotamiento. Sabela Gómez (22 años) es una de ellos, hace tres años que no está presente en internet y confiesa que le ha ayudado en su estabilidad mental: «Dejas de compararte siempre y te relajas». Ella admite que las redes la llevaban a «confrontaciones sin sentido».

No todos los que se desconectan lo hacen desde el rechazo total. John Vázquez (24 años) se desinstaló todas las redes sociales en julio del año pasado, pero no niega que tuvo que volver a Instagram por una razón concreta: quería jugar al fútbol en la ciudad donde estudiaba y solo logró contactar con un equipo a través de esa red. «Sin Instagram no habría tenido un año tan bonito, ni habría conocido a las personas que conocí allí» . Lo resume con una metáfora sencilla: «Las redes son un cara o cruz. Tienen un lado útil, pero casi siempre cae cruz». Lo que más le afectaba era la adicción que le generaban: «Están diseñadas para que vuelvas y no las sueltes, son como un casino», asegura.

Los tres coinciden en que desintoxicarse digitalmente no implica aislarse. «Me entero de todo igual», dice Sergi. «Hago planes, conozco a gente, y si me pierdo algo, será una tontería». John lo reafirma: «Ni me han dejado de lado, ni he perdido amigos». El vínculo lo construyen cara a cara, aunque John admite que a veces se siente «fuera» de alguna conversación y echa de menos los memes.

Al principio tenían miedo a perderse algo. A Sabela le parecía «raro» no saber qué hacían sus amigos a cada momento, con el tiempo, esa sensación se desvaneció:. «No me pierdo nada», garantiza: «Gané en control del tiempo».

En este escenario, emerge con fuerza el método appstinence: se trata de un procedimiento de cinco pasos para dejar de usar las redes sociales . Lo lideró un grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard. Consiste en reducir el uso de internet hasta acabar despidiéndote de los teléfonos inteligentes. No se trata de una respuesta individual, cada vez más personas piensan en desinstalarse las redes o ponerles un límite para que no les roben el tiempo.

