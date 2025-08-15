Ni en Sanxenxo ni en O Grove: la playa favorita de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo de las Rías Baixas
Con aguas cristalinas y arena blanca y fina, esta cala es frecuentada hasta por el propio Amancio Ortega
Valeria Montero
Ni en Sanxenxo ni en O Grove, una de las playa más bonitas de Galicia está en Aldán y es una desconocida para el gran público. Situada en la ría de Aldán, en un pueblo de poco más de 2.000 habitantes, quien descubre la cala de Areacova asegura que es como estar "en el Caribe". Sus aguas cristalinas y arena blanca y fina enamora a cualquier bañista. "Es hermosa, no tiene construcciones cerca y tiene un chiringuito excelente", aseguran los usuarios en internet. Hasta Amancio Ortega, fundador de Zara, visita todos los veranos Areacova (mar adentro, por supuesto) con uno de sus megayates.
Preciosa, espectacular y bonita son algunos de los adjetivos que utilizan los turistas para hablar de Areacova. Es un "tesoro", afirman, "escondido". Para llegar hasta él hay que dirigirse a Cangas de Morrazo (o Cangas a secas), en Pontevedra. Es un municipio de unos 27.000 habitantes, situado a caballo entre la ría de Vigo, la de Aldán y el Atlántico. Limita con el mar por el sur y el oeste, con el municipio de Moaña por el este y con Bueu por el norte.
A 30 minutos de Vigo y de Pontevedra
En concreto "Areacova beach", como así la llaman, está en la localidad de Aldán. Desde Vigo son unos 30 minutos en coche y desde Pontevedra centro, otro tanto. Hay que pasar el centro de Aldán y avanzar por la carretera PO-315 para tomar un desvío a los pocos kilómetros a la izquierda para llegar a esta playa. Está a tan solo 7 minutos en coche del puerto pesquero de la villa marinera. Se caracteriza por sus aguas cristalinas, de un color azul turquesa, y entorno salvaje con un pinar justo detrás.
20 metros de ancho
Areacova no es una playa grande. Es más bien una cala de aguas calmadas. Tiene un ancho de 20 metros y una longitud de 250. Dispone de todas las comodides, pues cuenta con un restaurante encima de la playa y de un chiringuito a un lado. También tiene duchas.
Difícil para aparcar
Eso sí, no cuenta con servicio de salvamento y las plazas de aparcamiento son limitadas. De hecho, dónde dejar el coche estacionado es el principal quebradero de cabeza de los bañistas y en muchos casos hay que dejar el vehículo bastante lejos. Todo depende de la fecha y de la hora, claro está. La entrada al baño está balizada con boyas para limitar la zona de baño, ya que por la zona hay muchas embarcaciones.
Las opiniones de los turistas
"Una pequeña joya escondida. Hermoso y a temperatura agradable agua turquesa, arena blanca, olas tranquilas, muy limpio. No puedo esperar para volver", asegura una turista en Tripadvisor. El Caribe gallego. Así es como llaman algunos lugareños a la ría de Aldán. Y una de sus mejores playas es la de Area Cova, sin apenas construcciones, pinos, aguas cristalinas, servicios y un chiringuito excelente para tomar sardinas a la brasa y churrasco. Aparcamiento escaso y según cuentan en temporada alta puedede haber una cierta masificación en la playa. Nosotros en septiembre, prácticamente solos. Una delicia", comentó otro.
