A Sega: doce anos enxalzando as autoras galegas
Para reivindicar o traballo das autoras galegas, A Sega leva 12 anos homenaxeando a mulleres creadoras. Mondariz-Balneario acolle hoxe a xornada dedicada a Sara Guerrero, quen foi escollida a Nosa Señora das Letras 2025
Carolina Sertal
Como un xeito de reivindicar a aquelas autoras que escollen por vontade propia apostar polo galego para expresarse nas súas obras, así como poñer en valor o importante traballo que desenvolven as escritoras migrantes e racializadas no eido da literatura galega, a miúdo invisibilizado e non recoñecido, xunto coa calidade dunha creación literaria «fermosa e poética, que mestura a dureza da realidade cunhas imaxes potentes, demostrando así que é unha grandísima autora». Estes foron principalmente os motivos que levaron ás integrantes do colectivo feminista A Sega a considerar que a escritora e xornalista Sara Guerrero era ben merecedora de ser a Nosa Señora das Letras 2025.
Cando se cumpren 12 anos dende que A Sega, colectivo que naceu en Galicia como un espazo de crítica literaria para ter a oportunidade de abordar os textos das autoras da terra dende unha perspectiva feminista, tomou a decisión de impulsar unha serie de homenaxes para enxalzar as mulleres creadoras, Mondariz-Balneario será hoxe escenario dos festexos do Día das Galegas nas Letras con Sara Guerrero (Cidade de México, 1994) como principal protagonista, un recoñecemento que afirma que «foi totalmente inesperado». Para a autora «é toda unha honra porque sigo a moitas das escritoras que conforman A Sega, e tamén porque Eu son o monte é o meu primeiro libro. Non tiña a percepción de que estaba tendo moita repercusión en Galicia e foi unha sorpresa, tamén porque a miña traxectoria é máis achegada ao xornalismo», asegurou.
Porén, Andrea Barreira, quen forma parte do colectivo feminista de crítica literaria, destacou que «o Día das Galegas nas Letras naceu cunha dobre motivación. Por unha banda, esta iniciativa xorde pola necesidade de visibilizar o traballo que están facendo as autoras. Queriamos reivindicar a figuras das autoras galegas, estiveran vivas ou mortas, sobre todo tendo en conta que as Letras Galegas non é que teñan unha longa listaxe de mulleres nas súas filas, e nós queriamos poder celebrar ese traballo feito tanto polas que están como polas que xa non están, reivindicando así o traballo dende todos os eidos literarios: narrativa, poesía, ensaio, teatro e tamén xornalismo», engadindo tamén que o segundo feito que motivaba esta celebración era «ter a escusa perfecta para poder encontrarnos entre nós, celebrar os afectos e tamén as autoras».
Na novela autobiográfica Eu son o monte, Sara Guerrero fala da súa chegada á aldea, «un perderse literal e metaforicamente no monte, e como ao migrar unha perde o sentido da orientación e tamén da propia identidade».
