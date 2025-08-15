En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Los fuegos se complican en Ourense, Zamora y Cáceres y ya dejan tres muertos y más de 115.000 hectáreas quemadas
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas, el último un voluntario que permanecía ingresado en el hospital
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Los medios aéreos vuelven a los doce grandes incendios declarados en Castilla y León
Los medios aéreos de extinción han comenzado a incorporarse de forma progresiva a los doce grandes incendios que afectan a Castilla y León, de los cuales nueve son de nivel 2, en su mayoría en la provincia de León, y tres de nivel 1. El incendio declarado en La Uña, en la comarca leonesa de Riaño, ha empeorado en las últimas horas y ha sido declarado de nivel 1.
El fuego entre Zamora y Ourense sigue descontrolado y el trabajo se centra en salvar casas
El trabajo de los servicios de extinción se ha centrado en la última noche en salvar algunas casas amenazadas en los municipios zamoranos desalojados por el incendio que ha llegado a esta provincia desde la vecina Ourense, un fuego que sigue descontrolado, según han informado a EFE fuentes del operativo de extinción de Zamora. Por el momento, el fuego no ha llegado a ninguna vivienda pero sigue "descontrolado", con muchos focos en la provincia de Ourense y con dos frentes que han avanzado por los valles de Hermisende y de Pías, en la comarca zamorana de la Alta Sanabria, donde ha habido que desalojar a más de 1.700 personas.
La Junta de Extremadura confirma que aún quedan vecinos en la localidad de Cabezabellosa que se niegan a abandonar el pueblo
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista, ha confirmado en la tarde de este jueves que aún quedan personas en la localidad de Cabezabellosa, pese a los repetidos avisos para evacuar esta población ante la cercanía de las llamas, y a que en la noche del miércoles hubo que organizar un convoy para rescatar de este municipio a una veintena de vecinos que en un primer momento decidieron no acatar la orden.
El abandono de más de 176.000 hectáreas agrícolas convierte el monte valenciano en un "polvorín"
El campo valenciano sufrió el abandono de 2.770 hectáreas de cultivos abandonados el año pasado en la Comunitat Valenciana, según revela un estudio de la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) elaborado a partir de la encuesta Esyrce del Ministerio de Agricultura difundido en diciembre. En el último lustro, la cifra asciende a 13.544 hectáreas, pero el número total de parcelas abandonadas alcanza ya las 176.446 hectáreas. Se trata de terrenos de campos antes fértiles ahora llenos de maleza y frutales secos, cargados de combustible para el fuego. Algo que sumado a la ausencia de precipitaciones y la falta de gestión forestal convierten al monte en un auténtico "polvorín", como coinciden expertos en la materia.
Los incendios aceleran su propagación en Ourense y en un día doblan las hectáreas calcinadas
Las llamas se extienden por el sureste de Ourense a una velocidad vertiginosa y en un solo día ya se ha duplicado la superficie quemada por incendios este verano superando las 31.700 hectáreas. El avance del fuego es imparable y la densa humareda que provoca está complicando las labores de extinción e impidiendo el uso de medios aéreos. En 24 horas ardieron 15.400 hectáreas, seis veces más que lo calcinado durante todo el año pasado. El ritmo de devastación del fuego se acelera: cada hora quedan arrasadas 640 hectáreas, o lo que es lo mismo, cada minuto que pasa arden 10 hectáreas, el equivalente a diez campos de fútbol. Al extenderse con tanta rapidez, los fuegos terminan confluyendo. Así, los dos focos del municipio de Chandrexa de Queixa ya son uno y suman 11.000 hectáreas, lo que lo convierte en el segundo mayor incendio registrado en Galicia solo superado por el de O Courel en 2022.
Continúa interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia
La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida como consecuencia de los incendios que asolan la zona y hasta nuevo aviso, según han informado a EFE fuentes de Adif este viernes. Adif y Renfe anunciaron ayer en un comunicado conjunto que el servicio de esta línea quedaba interrumpido después de tres días de cortes de línea a petición de los bomberos y protección civil y motivado por los incendios en Ourense y Zamora.
El incendio de Valencia presentó 2 puntos calientes durante la noche
Los medios que participan en los trabajos de extinción del incendio forestal declarado el miércoles en Teresa de Cofrentes (Valencia), que ya ha arrasado alrededor de 504 hectáreas de superficie, han detectado durante la noche dos puntos calientes en los que se han "empleado especialmente", según informa Emergencias de la Generalitat.
Una reserva estratégica para responder a crisis o emergencias: así funciona el mecanismo rescEU que España ha activado para los incendios
España ha activado por primera vez esta semana el mecanismo rescUE para solicitar asistencia europea en la extinción de las decenas de incendios que están arrasando la península este verano, con 90.000 hectáreas quemadas y tres muertos en una semana. Analizamos cómo funciona el mecanismo que ha permitido la asistencia de dos aviones franceses y qué tipo de ayuda pueden solicitar los gobiernos de los Veintisiete.
Controlado el incendio forestal declarado en el municipio de Mijas
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado el jueves en la zona de Los Ortejones de Mijas. El fuego se declaró sobre las 15,45 horas, según Infoca, en una zona de monte bajo y seco. Hasta el lugar se desplazaron en un primer momento un helicóptero pesado y otro ligero, una autobomba, dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. Posteriormente, se ampliaron los medios y se sumaron al contingente desplegado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales y técnico de operaciones. También colaboraron bomberos de Mijas y Marbella. La Guardia Civil cortó la carretera de La Cala a Entrerríos, pero no había problemas para acceder a La Cala Golf. Sobre las 18.15 horas, el incendio se dio por estabilizado, ya que no estaba controlado pero no presentaba frentes activos que hicieran avanzar las llamas libremente por lo que los medios desplegados se esforzaron aún más para su control, algo que se consiguió a las 21.20 horas, según anunció Infoca. Desde entonces 3 autobombas, 6 grupos de bomberos forestales, 1 técnico de operaciones y 1 agente de medio ambiente trabajan para su completa extinción.
Desalojan a los vecinos por un incendio provocado en una zona de huerta de Murcia
Un incendio provocado llegó a amenazar a una zona residencial de El Palmar, en Murcia, este jueves por la tarde, indicaron fuentes policiales y de Emergencias. De hecho, dos familias tuvieron que ser desalojadas de sus domicilios, por precaución, aunque pudieron volver una vez que los bomberos resfrescaron la zona.
Los hechos tuvieron lugar sobre las tres de la tarde. En concreto, el fuego, que obligó a movilizar al helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, se localizaba en el carril de los Murcias, junto al Reguerón y la A-30. Y comenzó a propagarse.
