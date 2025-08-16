Sentir y palpar el mar sin necesidad de abrir los ojos

A los quince meses de edad Estela Lamas Lois, de Pontevedra, perdió la vista debido a una enfermedad oncológica. Hace poco acaba de cumplir quince años y a lo largo de todo este tiempo no ha parado de buscar experiencias y de practicar todo tipo de actividades y deportes sin que su ceguera fuese un impedimento. Hípica, piragüismo, judo, la montañas rusas del Parque Warner o incluso parapente en los Pirineos. Este viernes ha superado un nuevo reto de la mano de la Club Buceo de Ons, con el que vivió un bautismo de mar en la Praia de Beluso. Una inmersión de cerca de una hora y de la que salió con una gran sonrisa. «Es algo que recomiendo a todo el mundo», decía de la mano de su instructor y director del Club Buceo Ons, Gonzalo Pérez. Y Estela no se quiere parar aquí. «Lo siguiente que quiero hacer es puenting y paracaidismo», afirma con decisión y demostrando que le encanta el subidón de adrenalina.

La experiencia de este viernes en Bueu es una demostración de afán de superación, de poder disfrutar de la vida y de nuevas experiencias a pesar de las limitaciones. «No somos nosotros quienes tenemos que tirar de ella, más bien la tenemos que frenar», cuentan sus progenitores, Carlos y Trini, mientras Estela ya buceaba por el entorno del puerto de Beluso junto a su instructor y otros dos buzos de seguridad del club, José Luis Villaverde y Juan José Rodríguez. Al principio le costó, sobre todo porque al sumergirse sentía molestias en los oídos y necesitaba subir a la superficie. Pero poco a poco y casi sin darse cuenta fue capaz de completar la inmersión, que se prolongó durante casi tres cuartos de hora y que le permitió explorar el entorno del puerto de Beluso.

Aunque sus padres aseguran que habitualmente son ellos los que la tienen que frenar, esta vez la iniciativa de este bautismo de mar fue una propuesta de su madre. «Fue una amiga mía la que me habló del Club Buceo Ons y les planteamos si podían hacer esta actividad con Estela», explica Trini. La respuesta fue positiva, ya que el club cuenta con monitores con formación para buceo adaptado, y, en colaboración con el Concello de Bueu, organiza bautismos solidarios. «Es el primer bautismo que realizamos con una persona invidente. Hasta ahora los que hicimos adaptados eran con personas con algún tipo de problema psíquico o con otro tipo de problema físico», explican.

Sin embargo, nadie diría que la de este viernes era la primera inmersión del Club Buceo Ons con alguien invidente. El bautismo de mar en realidad comenzó casi dos horas antes de sumergirse, en las instalaciones del club en el puerto de Bueu. Allí Gonzalo Pérez estuvo durante más de una hora explicándole a Estela cómo era el equipo con el que iban a bucear y, sobre todo, las señales que iban a utilizar bajo el mar para comunicarse. Una especie lengua de signos a través del contacto físico que le permitía a la joven transmitirle a su instructor si había algo que la incomodaba, y al mismo tiempo él le podía dar indicaciones de lo que iban a realizar. «Si te cojo un dedo hacia arriba significa que vamos a subir; si te lo cojo hacia abajo es que nos vamos a sumergir; si te doy un apretón largo en la mano significa que mientras nadamos nos vamos a parar; y si te toco en la rodilla es para ponernos de rodillas en el fondo para poder tocar algo», le iba transmitiendo Gonzalo Pérez, siempre acompañando sus palabras de gestos y contacto físico. Por su parte, Estela escuchaba muy seria y atenta para no perderse detalle. «Para una actividad como esta no basta con ser un profesional del sector, hay que tener formación y mucha sensibilidad. Y la verdad es que ha sido increíble cómo han tratado a Estela desde el principio y la sensibilidad que han tenido», alababan Carlos y Trini mientras veían a su hija bucear por el entorno de la playa y puerto de Beluso. «Parecía que no lo iba a conseguir, pero al final fue capaz», añadían con orgullo. El contacto con el agua no era nuevo para ella puesto que desde pequeña le encanta la piscina.

Los problemas iniciales con los oídos se superaron con tacto. Literalmente. Mientras Gonzalo Pérez estaba con Estela otro de los monitores, José Luis Villaverde, iba y volvía con algunos habitantes del fondo marino: una centolla o «araña con patas», que fue como se la presentaron a Estela; estrellas de mar y algunas clases de algas. Así, tocando y palpando la joven se fue sumergiendo en el mar y casi sin darse cuenta ya estaba buceando. «Llegamos a una profundidad de 3,7 metros», le decía orgulloso Gonzalo Pérez cuando salían del agua. Una inmersión sin alejarse del puerto y pasando por debajo del pantalán flotante o de las numerosas embarcaciones fondeadas en la Praia de Beluso.

A lo largo de este bautismo Estela fue recorriendo el mar y el fondo con su tacto y en algunos momentos le hacía una seña al instructor. Se trataba de algo que le había llamado la atención, por lo que Gonzalo Pérez lo anotaba en una tablilla especial que llevaba en el antebrazo y cuando volvieron a la playa le explicó qué eran aquellos seres vivos que habían captado su atención. Se trataba de una vieira, el alga carrumeiro, los mejillones adheridos al pantalán del puerto, un cangrejo araña, un cangrejo ermitaño que no quiso salir de su concha, y finalmente, una zamburiña.

Al final, tanto Estela como sus padres estaban convencidos de que el bautismo de mar es una actividad «totalmente recomendable» para personas invidentes e incluso se lo iban a transmitir a la ONCE en Pontevedra. Carlos y Trini dejaban una curiosa reflexión antes de despedirse. «Lo que queremos es que tenga calidad de vida y que pueda vivir experiencias como una persona cualquiera... ¡Al final ya ha hecho más cosas que nosotros!», concluían con buen humor.

