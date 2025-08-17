El fuego entra por los Picos de Europa y eleva la tensión también en Asturias

Los incendios forestales siguen devastando el noroeste de la península, y mientras la situación mejora en el de Molezuelas de la Carballeda, entre León y Zamora, en Cáceres preocupa el desarrollo del fuego de Jarilla, que avanza hacia la ciudad de Plasencia. Una veintena de los fuegos activos requieren la ayuda de medios estatales, según se expuso en la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod) contra los incendios que ha presidido por videoconferencias el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy se desplazará a Ourense para comprobar in situ la situación.

Un total de 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajaban ayer en el ataque directo de las llamas en trece incendios, a los que se suman otros 2.000 en misiones de apoyo, además de 450 medios desplegados. Por primera vez de forma coordinada, las comunidades de Castilla y León, Asturias y Cantabria han utilizado este sábado el sistema de comunicación masiva de los teléfonos móviles Es-Alert para pedir a los ciudadanos cercanos a los Picos de Europa que abandonen cualquier actividad en la montaña.

Asturias elevó a fase 2 la emergencia por los incendios. La decisión se toma debido a «los vientos de componente sur que están complicando las labores de extinción y dada su evolución», señalan las autoridades. Se contabilizan catorce incendios forestales: seis activos (Cangas del Narcea, Somiedo, Caso, Ponga, Cabrales, Piloña), siete que están controlados (dos en Cangas del Narca, dos en Coaña, uno en Castrilón, uno en Allande y otro en Cangas de Onís), y uno estabilizado (Villanueva de Oscos).

Por su parte, seis incendios se mantenían activos y sin control en Extremadura. Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que actuaban en el incendio de Llerena se trasladaron con sus camiones hasta Aliseda, donde se consideraban más necesarios.

La evolución desigual de los incendios forestales, marcada por el calor, la baja humedad y sobre todo por los fuertes vientos, genera incertidumbre en Castilla y León, con 26 fuegos activos (doce de ellos de nivel 2), entre los que preocupan los de Salamanca y León, algunos especialmente virulentos que han obligado a nuevos desalojos, mientras mejora la situación en Zamora y Ávila.

El incendio de Llamas de Cabrera (León), tras unirse por uno de sus flancos al de Yeres —que afectó al espacio natural de Las Médulas—, avanza con gran virulencia amenazando el Valle del Silencio, lo que ha derivado en evacuaciones en nueve localidades, algunas pedanías de Ponferrada, con un millar de afectados.

Los técnicos señalan el comportamiento «anómalo» del fuego, que dificulta su perimetración, una situación que también se da en el de Barniedo de la Reina (León), a las puertas de los Picos de Europa, que dado su carácter «explosivo», fruto de una combinación de calor, baja humedad y vientos fuertes, se ha reactivado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, que ayer recorrió algunos de los puntos afectados por los incendios forestales que asolan Galicia y Castilla y León, se acercó a la localidad zamorana de Ayoó de Vidriales donde agradeció a la UME que salvara al pueblo de las llamas. «Son ustedes un orgullo», aseguró Robles ante los militares.

El Gobierno de Cantabria ha cerrado temporalmente y de manera preventiva la estación del Teleférico de Fuente Dé debido a la presencia de humo procedente de los incendios forestales que están afectando al Parque Nacional de los Picos de Europa.

El Govern balear ha pedido «máxima prudencia» a la población ante el peligro extremo de incendios este fin de semana, en el que Mallorca, Menorca e Ibiza se encuentran en el nivel máximo de peligro (4), mientras que Formentera se mantiene en el nivel 3.