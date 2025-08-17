La legalización de la coca: ¿solución o abismo?

Lola Young, una de las revelaciones musicales en Gran Bretaña en el pasado año y el actual, acaba de sacar el single d£aler, camello. En el arranque canta «Pasé todo el día intentando estar sobria; ahogada en mi propia miseria» para después señalar que va a empaquetar sus cosas, sus drogas, desaparecer y decirle al narco que echa de menos a su exnovio.

Young lanza el tema en un momento donde la guerra contra las drogas, especialmente la cocaína, amenaza a estados como Países Bajos. Allí la Mocro Maffia —organización criminal dedicada al narcotráfico— mató a un periodista y un abogado en 2019 y 2021, además de planificar el secuestro de la princesa Catharina-Amalia y amenazar cuatro años atrás al primer ministro Mark Rutte, ahora secretario general de la OTAN.

Los narcotraficantes que operan en Holanda han decidido expandirse a otros países como Alemania donde vuelan con explosivos más de 300 o 400 cajeros al año para lograr el dinero que invertirán en su negocio.

El último informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas recoge que el mercado de cocaína bate su record: «Su producción, incautaciones y consumo alcanzaron nuevos máximos en 2023 convirtiéndose en la droga ilícita con mayor crecimiento del mercado». El estudio subraya que en la década de 2013 a 2023 el consumo aumentó en 17 millones de usuarios en el mundo.

España no es ajena a esta escalada. El periodista David López Canales publica el libro ¿Una rayita? Por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello (Nuevos Cuadernos Anagrama). En él subraya cómo creció la cifra de personas que la han probado.

«Me resulta muy llamativo, porque son muchos millones de adultos en España que la han probado. Evidencia lo normalizada que está. Sin embargo no hay conversación pública ni política sobre este tema, sobre cuánto se consume en España, por qué es uno de los países en los que más se consume. Habría que hablar y entender por qué las personas consumen tanta cocaína. Esto me parece lo más interesante del fenómeno».

El European Drug Report 2025 de la UE recoge que el 13,3% de los españoles de entre 15 y 64 años han probado al menos una vez en su vida la farlopa, fariña, maicena o como quieran denominar a la cocaína, entre muchos nombres más que recoge el libro de Canales.

No hay país de la UE con mayor índice. Le siguen Francia y Dinamarca con el 9,4%, Irlanda con el 8,3% y Holanda con el 8. Por cierto, Portugal se queda en el 1%.

Ante estos datos el periodista y autor de ¿Una rayita? David López Canales apunta que quizás sea momento de «una alternativa al prohibicionismo y a la abstención como modelos únicos». Su propuesta es que el consumo de cocaína deje la clandestinidad.

Señala que las voces a favor de la teoría de la legalización creen que «desaparecerían los cárteles y se reducirían drásticamente el índice de asesinatos que el negocio implica» y que «legalizar la cocaína supondría ingresos para el Estado, tanto de nuevos impuestos como por la reducción del gasto (desde los medios al trabajo policial o las cárceles) en la lucha contra el narcotráfico, acabar con las redes criminales».

Además se podría ofrecer más y mejor información del producto, este sería de mejor calidad —por ejemplo no estaría cortado con sustancias tan letales como el fentanilo—. Pero ¿qué opinan Érguete y el especialista en prevención Manuel Isorna?

«No puedo estar más en contra», señala Adela Uriz, coordinadora de Programas de Érguete. Para entender su postura reflexiona que tabaco y alcohol son dos «problemas médicos importantes que están acabando con los recursos de la sanidad». Añade que «acabamos de asistir ahora mismo a la prohibición y limitación de venta de bebidas energéticas a menores. Funcionamos a través de limitaciones y prohibiciones; es una tristeza, pero una realidad. Pensemos en los accidentes de tráfico: habría más porque sería legal la cocaína».

Señala Uriz que aunque se legalizase habría que ir poniendo restricciones en determinados espacios y edades para el consumo. Para esta especialista, «aquí hay muchos intereses económicos. Estamos hablando de un producto con problemas médicos y psiquiátricos importantes».

Alerta que la cocaína mayoritariamente se está consumiendo fumada «y los efectos son importantes. El enganche es mucho más rápido y los problemas psiquiátricos y otros están al orden del día». Entre estos cita brotes psicóticos, de esquizofrenia, problemas de memoria, control de impulsos, aumento de la agresividad...

En su reflexión realiza una pregunta. «¿Por qué se mueve tanta coca en España? Pues porque la hemos convertido en un paraíso para grandes mafias. Se compran sus superviviendas y desde aquí y sus países mueven lo que quieran. Si llegan en patera, todo son problemas, pero si llegan con dinerito, no. Claro, después nos encontramos a un señor asesinado a la puerta de un colegio privado... Los que de verdad mueven todo no entran en prisión; tienen muy buenos abogados. Hay que acabar con esa impunidad».

El profesor de la Universidade de Vigo Manuel Isorna lanza un interrogante: «¿Conoces algún premio Nobel que quiera investigar o dar clase en una universidad española? No, pero dime qué mafia no está instalada aquí...».

Para este experto en drogodependencias «es una hipocresía creer que la legalización de las drogas acabará con los problemas. Todo lo contrario. Las drogas legales son las que más daño causan. La primera, el tabaco; la segunda, el alcohol. En Uruguay Mujica legalizó el cannabis. Al final lo que consiguió fue aumentar el número de consumidores».

Expone que el mercado ilegal «siempre es más barato que el legal porque no paga impuestos, local, alquiler o vacaciones del personal. Solo tiene que ponerse en la puerta del legal para ofrecer la droga más barata. No acabaríamos con el tráfico ilegal».

Por último apunta que «una vez se legalice, la industria estará ahí y será imposible pararlo. En este país en teoría no debería haber un adolescente borracho o fumando. Dime cuántos ya han fumado y bebido. La ley es papel mojado».