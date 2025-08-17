Incendios forestales
Mañueco acusa a Sánchez de no haberle facilitado ninguno de los recursos que le pidió
El presidente de Castilla y León solicitó al jefe del Ejecutivo 25 bulldozer con maquinistas, mil soldados, veinte helicópteros de transporte de personal y otros diez bombarderos de agua, entre otros efectivos
EFE
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este domingo que 48 horas después de pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más medios del Ejército para luchar contra los incendios forestales la comunidad autónoma que preside no ha recibido nada.
En un mensaje en su cuenta de X, Mañueco detalla un listado con los recursos que solicitó al presidente y de los que, según ha asegurado, no ha recibido ninguno.
En concreto, menciona que solicitó 25 bulldozer con maquinistas, mil soldados, quince vehículos nodriza, quince puestos de mando avanzado, veinte helicópteros de transporte de personal y diez helicópteros bombardero de agua.
También pidió atención logística al operativo y drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes.
Sánchez y Fernández Mañueco mantuvieron una conversación telefónica este viernes y este domingo han estado juntos en el Puesto de Mando Avanzado de Villablino (León) conociendo de primera mano el daño de los incendios.
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- 1-3 | El Deportivo doblega al Granada
- Izeta y De la Fuente, en la baraja de arietes pretendidos por el Deportivo
- Uno a uno del Deportivo ante el Granada, las notas: Luismi Cruz, el mejor
- Vuelo perfecto por el 150 aniversario del Globo de Betanzos
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- Incendios en Galicia: La cuarta peor ola de fuegos de este siglo ya deja más de 46.000 hectáreas arrasadas