«La despoblación del mundo rural es un alimento para los incendios»

El ingeniero forestal experto en análisis de los efectos del fuego y superficies afectadas apunta al abandono del cuidado de muchos terrenos de la España vaciada como agravante de los incendios.

¿Qué ha fallado?

En general, en España ha habido un abandono rural, poblacional, de los pueblos, y la despoblación es un alimento para los incendios. La consecuencia es que en aquellas zonas donde se labraba, se cultivaba, se pastoreaba, la vegetación natural se ha ido instalando en esas zonas y ya no hay uso de ellas, lo que ha aumentado la superficie forestal enormemente. La consecuencia es que esta continuidad de vegetación, sin gestión, resulta en un paisaje muy vulnerable.

¿Vulnerabilidad por qué?

Los incendios han existido, existen y existirán. Son un proceso natural, y más en ecosistemas mediterráneos. Teniendo estos antecedentes de superficies ocupadas por vegetación natural, donde antes había discontinuidades debido a las labores que hacían el paisaje de estas zonas rurales, cuando se produce un incendio encuentra superficies muy continuas donde va a quemar porque tiene alimento, tiene combustible. De ahí la vulnerabilidad. Sobre todo cuando se junta con condiciones meteorológicas adversas. Son los elementos precisos para que estos incendios sean imparables.

¿Cómo se pueden evitar?

Lo que hay que potenciar son alternativas al mundo rural para que la gente no se vaya de los pueblos, o que tenga capacidad para poder vivir en ellos y, por tanto, hacer un uso de su entorno. Esto se puede conseguir con varios elementos, lo que pasa es que hay que darle tiempo y darle un poco de capacidad para que esto suceda.

¿Y mejorar la gestión forestal?

Exacto. Nosotros podemos actuar sobre el paisaje haciendo discontinuidades de muchas maneras. Una de las labores fundamentales y prioritarias es dar acceso a los medios de extinción, con la apertura de pistas o el acondicionamiento de las ya existentes. También tener zonas de reducción de vegetación para que en el caso de que pase un incendio por ahí no se pueda comportar de forma muy violenta. Otra es el aprovechamiento forestal sostenible.

¿Es cierto que los incendios se apagan en invierno?

Exacto. Además, diría que los incendios se apagan de forma continua, a lo largo del año, que es cuando se hace ese aprovechamiento forestal, que es compatible con muchísimos otros usos, incluido la conservación. Los ingenieros de montes y los ingenieros forestales tenemos preparación profesional basada en la ciencia para poder hacer un aprovechamiento forestal sostenible, teniendo en cuenta estos valores.