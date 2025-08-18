La entrada de aire atlántico inicia el fin de la ola de calor, con descenso de temperaturas en el noroeste

La entrada de un aire atlántico iniciará este lunes 18 de agosto el fin de la ola de calor en España, con un descenso "notable" de las temperaturas en la mitad noroeste peninsular.

Así se desprende de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé un descenso "notable" de las temperaturas en la mitad noroeste peninsular. En todo caso, advierte de que se mantendrán valores "significativamente elevados" en la mitad sudeste, así como en zonas de Baleares y Canarias, incluso 40 grados en el Guadalquivir y depresiones del sudeste.

En este sentido, las altas temperaturas pondrán este lunes en aviso a un total de 17 provincias. En concreto, estarán en nivel rojo Murcia y Alicante. Mientras, los avisos naranja se registrarán en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla (Andalucía); Ibiza, Formentera y Mallorca (Baleares) y Albacete.

Según informa la AEMET, se espera nubosidad baja en el norte de Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles dispersas, más abundantes por la tarde en el interior y bancos de niebla matinales y vespertinos. En el resto, nubosidad media y alta que se desplazará de oeste a este. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución abundante en la mitad oriental, donde son probables chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas.

Respecto a las temperaturas máximas, sufrirán un descenso prácticamente generalizado, "notable" en la mitad noroeste interior y sur de Cataluña, sin cambios en litorales del noroeste, Pirineos y Canarias, en aumento en el sudeste y Alborán. Además, la AEMET agrega que superarán los 35 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y zonas de Baleares y Canarias, incluso los 40 en el valle del Guadalquivir y depresiones del sudeste.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se prevé un descenso de estas en el tercio noroeste y Extremadura, sin cambios en Baleares y en aumento en el resto. No bajarán de 20 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y archipiélagos, incluso 25 en el Mediterráneo, Guadalquivir y zonas de Canarias.

Por lo demás, el organismo estatal ha explicado que este martes soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias. Vientos flojos en general en el resto, con intervalos de moderado por la tarde. Predominará oeste y suroeste en la vertiente atlántica, norte y noroeste en Galicia, Cantábrico y valle del Ebro, rolando de sur a norte en el área mediterránea oriental y variable en el Estrecho y Alborán.