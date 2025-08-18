Pacientes diabéticos sufren escasez de suministro de varias insulinas

A principios del pasado mes de mayo, la empresa farmacéutica Novo Nordisk emitió un comunicado sobre el cese de la comercialización de Fiasp PumpCart y NovoRapid PumpCart, en el que anunciaba que, «por razones operativas», la discontinuación de dichas insulinas en el mercado, con fecha límite establecida a finales de 2026, en todos los países de la Unión Europea y Espacio Económico Europeo. En la notificación, la farmacéutica alertaba también de que «la capacidad de fabricación actual» no permitía satisfacer la demanda de ambas soluciones inyectables en cartucho, y auguraba entonces episodios de «escasez intermitente durante todo el año 2025», una rotura de stock que pacientes diabéticos de Galicia ya han podido constatar apenas tres meses después del lanzamiento del anuncio por parte de la distribuidora.

Pese a que la farmacéutica adelantó que podrían darse problemas de desabastecimiento puntuales ya durante este 2025, lo cierto es que la incertidumbre se ha instalado entre los pacientes, que se han mostrado preocupados en las redes sociales ante la dificultad que ya están padeciendo a la hora de encontrar en las farmacias dichas soluciones inyectables en cartucho, manifestando que «ninguna farmacia tiene esta insulina, no la tienen en sus almacenes proveedores y en el ordenador les aparece sin fecha de llegada».

Desde la Asociación de Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia), la presidenta de la entidad, María José Rego, explicó que «el principal problema es que están eliminando unos formatos que eran muy cómodos para la gente. Hay pacientes que usan boli para pincharse, pero en el caso de los que usan bomba, hay unas en las que compras el cartucho, lo introduces en la bomba y no tienes que hacer ninguna manipulación, lo que es comodísimo. Lo que ocurre ahora mismo es que la empresa Novo Nordisk va a eliminar el formato de este cartucho que viene precargado para la bomba. Antes había varias bombas que lo usaban, pero como ahora solo hay una, por cuota de mercado, lo que hacen es suprimir el formato específico para esta bomba concreta».

Si bien el cese de comercialización estaba previsto para finales de 2026, María José Rego comentó que «ya deben de estar dejando de fabricar o reduciendo producción, por lo que cada vez hay menos y ya llevamos tiempo con estos problemas, pero la gente sigue intentando encontrar estos cartuchos y, si eres cliente habitual, las farmacias están todo el tiempo intentando conseguirlos, porque hay algunas empresas de distribución que aún los tienen, pero en otras ya es más difícil conseguirlos». A modo de ejemplo, la presidenta de Anedia señaló que «conozco a un chico que tiene diabetes y es farmacéutico y hasta a él le está costando encontrar estas insulinas».

Según analizó María José Rego, el verano es una época en la que se está notando más la escasez de suministro, puesto que «como actualmente hay faltas, la gente no consigue los reservorios» y añade que «cuando vas a la farmacia y no tienes la presentación de insulina que necesitas, lo que hay que hacer es dirigirse al médico para buscar otra receta. Esto es lo peor, que no puedes escoger la presentación, la receta no lo permite y necesitas una nueva, y eso es un cuello de botella».

El desabastecimiento de las soluciones inyectables de insulina Fiasp PumpCart y NovoRapid PumpCart ha cogido desprevenidos a muchos pacientes con diabetes y, a este respecto, ante la desinformación y el desconocimiento de la situación de escasez intermitente y el futuro cese de comercialización, la presidenta de Anedia hizo hincapié en que «la insulina entra dentro de los criterios de medicaciones no demorables, y ahora ya hay una vía para solicitarlas de urgencia, pero es algo que la gente todavía desconoce». María José Rego añade que «se supone que NovoRapid va a continuar fabricándose, pero veremos...».

Medidas de mitigación

Para gestionar la situación, desde Novo Nordisk aseguraron ya en su momento estar colaborando con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en la implementación de medidas de mitigación.

Teniendo en cuenta que la escasez de suministro podría derivar en que los pacientes diabéticos no accedieran a las dosis necesarias, lo que podría desencadenar consecuencias clínicas graves, tales como episodios de hiperglucemia o cetoacidosis diabética, desde la farmacéutica se recomendó a los profesionales sanitarios considerar una serie de medidas de mitigación para garantizar la continuidad asistencial. En este sentido, ya desde el pasado mes de mayo, la distribuidora no aconsejaba iniciar el tratamiento con Fiasp PumpCart o NovoRapid PumpCart en nuevos pacientes a lo largo de este año, ante la previsión de escasez de suministro.

Por otra parte, para cuando se produjeran los episodios de rotura de stock, desde la farmacéutica se indicó a los sanitarios modificar la pauta de sus pacientes y administrar una alternativa de insulina de acción rápida basándose en las guías de práctica clínica existentes y bajo criterio médico. «En caso de que sea necesario un cambio de la terapia actual, los profesionales sanitarios deben asegurarse de que todos los pacientes reciban asesoramiento sobre cualquier cambio y se les proporcione la formación adecuada, si es necesario», apuntaron desde Novo Nordisk España.