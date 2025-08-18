Sin tregua en el noroeste con varios fuegos «completamente desbocados»

Los incendios que asolan el noroeste y oeste de la península han arrasado miles de hectáreas y mantienen desalojadas a 3.500 personas en Castilla-León, mientras que en Extremadura, el declarado hace siete días en Jarilla (Cáceres), está «completamente desbocado» en su flanco norte y ya se encuentra a solo siete kilómetros de la provincia de Salamanca.

El Principado de Asturias tiene doce incendios forestales, de los que seis están activos, cuatro controlados y dos estabilizados. Los trabajos de extinción, control y vigilancia se han centrado especialmente en los incendios de Genestoso (Cangas del Narcea) y la Cerezal (Somiedo). También en el foco que desde Anllares del Sil (León) ha entrado ya en Asturias a través de Degaña, que presentaba un frente de más de diez kilómetros.

La meteorología extrema complica un día más la situación de los incendios forestales en Castilla y León, con 28 activos —diez de nivel 2 y once de nivel 1— que mantienen desalojadas a 3.500 personas. Preocupa la amenaza de la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) por Salamanca o un nuevo incendio en Zamora.

La provincia de León, que soporta once de los 21 grandes fuegos activos (los otros siete, hasta 28 en total son fuegos de nivel 0, sin riesgo actualmente), vigila sus fronteras después de que se hayan pasado a su territorio fuegos de Ourense, Asturias y Zamora, y de que también dos de sus incendios hayan cruzado a Palencia, provocando evacuaciones.

Las fuertes rachas de viento tienen en alerta Salamanca, donde preocupa el fuego de Cipérez, con cuatro localidades evacuadas (unos 500 vecinos) y miles de hectáreas calcinadas, mientras el de El Payo ha pasado a nivel 1 con el regreso de 1.500 vecinos, y evoluciona bien el fuego de La Alberca.

En la situación actual de incendios forestales en Castilla y León, destaca la mejoría del incendio de El Herredón, en Ávila, que ha calcinado 3.000 hectáreas pero ya no cuenta con localidades evacuadas, y se han reabierto carreteras y tráfico ferroviario afectado.

Por otro lado, el incendio forestal declarado el pasado martes en el entorno de la localidad cacereña de Jarilla ha arrasado ya más de 11.000 hectáreas y un perímetro de 130 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los mayores siniestros registrados en la región.

El Gobierno de Cantabria ha elevado a situación 2 el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (Platercant) por la evolución de los incendios forestales activos en las fronteras de Castilla y León y Asturias, que ya se encuentran muy próximos a la comunidad autónoma, y ante la incertidumbre de su evolución ante los cambios meteorológicos que se están produciendo en la zona debido a la intensidad del viento.

España, para tratar de contener la situación, ha aceptado el ofrecimiento de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia para sumarse a la lucha contra los incendios.