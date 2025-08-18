La UE moviliza medios y bomberos de 7 Estados miembros para ayudar a España en la lucha contra los incendios

La Unión Europea (UE) ha movilizado medios aéreos y equipos técnicos desde siete Estados miembros distintos para ayuda a España en la extinción de los incendios que afectan en especial a las provincias de Zamora y Ourense.

Según han informado fuentes comunitaria a Europa Press, los ofrecimientos incluyen cuatro aviones cisternas movilizados desde Francia e Italia, procedentes de la reserva de emergencia de la UE, mientras que otros cuatro helicópteros han sido desplegados por parte de Países Bajos, dos, y República Checa, uno, y Eslovaquia, uno.

La ayuda europea, coordinada a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, incluye equipos de bomberos desplegados en el terreno para combatir las llamas.

Alemania, Francia y Finlandia han enviado equipos técnicos a España para ayudar en la extinción, mientras que otro equipo europeo situado en Francia se ha puesto también a disposición de las autoridades españolas para colaborar en el combate de los incendios.

Actualmente existen más de una veintena de incendios forestales activos en España en situación operativa 2, según ha informado la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, quien añadió que las autoridades están en contacto para coordinar el envío de más medios aéreos, la llegada de agentes forestales y de bomberos, que puedan ayudar en las tareas de extinción.

Parte de los medios aéreos movilizados se enmarcan en los equipos de reserva preposicionados de la UE para responder ágilmente en caso de graves incendios en toda la Unión. En este contexto, la UE tiene 670 bomberos en reserva en distintos países, así como una flota 22 aviones y cuatro helicópteros para responder ante crisis, de los cuales 40 bomberos estonios y neerlandeses han participado en la lucha contra el fuego en los incendios en España.

Se trata de la primera vez que España hace uso de este instrumento para responder a una crisis de incendios forestales y la ayuda estará disponible este mismo jueves en España.

Los bomberos europeos, entre León y Jarilla

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha mandado este lunes un mensaje de agradecimiento a nivel europeo por el envío de estos equipos de apoyo tras visitar el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF).

En su intervención ante los medios, ha explicado que hay dos anfibios procedentes de Italia que están actuando ahora mismo principalmente en León. Esta misma tarde van a llegar dos 'pick-ups' de Países Bajos a la misma zona. Asimismo, a partir de mañana el dispositivo de extinción contará con dos 'black hawk' de la República Checa y Eslovaquia que van a estar operando "principalmente en el incendio de Jarilla (Extremadura)".

Asimismo, Aagesen ha transmitido que esperan que lleguen entre hoy y mañana "entre 50 y 60 bomberos" alemanes a Jarilla a los que se sumarán posteriormente medios franceses.