Adiós a la maleta de mano gratuita de Ryanair: este es el nuevo tamaño del equipaje del avión

Hay dos cosas que son las que más molestan durante las vacaciones de verano: las picaduras de los mosquitos y el tamaño de las maletas de Ryanair. La aerolínea irlandesa tiene unas políticas muy restrictivas en cuanto a su equipaje, lo que limita a muchos pasajeros a llevarse lo necesario. Sin embargo, muchas veces los pasajeros pagan tarifas adicionales cuando exceden las estrictas dimensiones permitidas. Ahora, la compañía ha modificado las medidas de la maleta de mano, lo que ha gustado a sus clientes.

Ryanair establece diferentes medidas en función de lo que pagues en el billete:

Equipaje de mano incluido en todas las tarifas: Bolsa personal gratuita , con dimensiones máximas 40 × 25 × 20 cm que debe caber bajo el asiento delantero. Es gratuita según la normativa europea.

, con que debe caber bajo el asiento delantero. Es gratuita según la normativa europea. Equipaje de mano adicional (solo con Priority / tarifa Regular, Plus o Flexi Plus): Maleta adicional para la cabina que va en el compartimiento superior del asiento. Sus medidas son de 55 × 40 × 20 cm y debe tener un peso máximo de 10 kg. Se combina con una bolsa pequeña y requiere haber comprado la mejora 'Prioridad y 2 piezas de equipaje de cabina'.

(solo con Priority / tarifa Regular, Plus o Flexi Plus): para la cabina que va en el compartimiento superior del asiento. Sus medidas son de Se combina con una bolsa pequeña y requiere haber comprado la mejora 'Prioridad y 2 piezas de equipaje de cabina'. Equipaje facturado (bodega del avión) existen dos tipos: Maleta de 10 kg, que si la facturas, debe respetar las dimensiones 55 × 40 × 20 cm, pero va en bodega y no aplica límite estricto y la maleta de 20 kg, con unas dimensiones máximas permitidas de 80 × 120 × 120 cm y permite llevar hasta un máximo 3 maletas de 20 kg por pasajero.

A partir de ahora, el equipaje de mano gratuito se modificará ligeramente, pasando a ser las medidas de hasta 40 x 30 x 20 cm. Esto supone un gran cambio para los pasajeros, porque el volumen aumenta un 20%, pasando de 20 a 24 litros.

La maleta gratis de Ryanair / RYANAIR

Directrices europeas

El cambio está motivado por las directrices europeas de seguridad aérea, que pretenden unir las normativas de todas las aerolíneas que vuelan en la Unión Europea. Según Ryanair, la medida entrará en vigor "en las próximas semanas", a la espera de que la empresa actualice sus conocidos medidores de maletas que sirven de referencia para calcular si una bolsa está o no permitida.