Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas tras el desalojo por el incendio de Jarilla Carlos Gil Actualizado: 19/08/2025 23:32 Ver galería > La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas Carlos Gil La localidad cacereña había sido evacuada el domingo