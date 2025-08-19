Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas tras el desalojo por el incendio de Jarilla
Carlos Gil
Ver galería >
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo
Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas
Carlos Gil
La localidad cacereña había sido evacuada el domingo