El audiovisual gallego prevé estrenar ocho filmes antes de finalizar el año

El audiovisual gallego prosigue fuerte. De aquí a finales de año se espera el estreno de al menos ocho de sus películas en cines, festivales o plataformas. El público podrá ver Romería, San Simón, Ariel y Mi ilustrísimo amigo o Decorado en gran pantalla. Así chegou a noite más Onte á noite conquistei Tebas tendrán su estreno en festivales; y Dímelo bajito verá la luz en una plataforma. Se espera que se estrene As estacións, aunque este filme portugués solo tiene producción gallega a través de Filmica Galaika.

Romería. La esperada tercera película de Carla Simón, Romería, estrenada en Cannes —ovacionada pero sin premio—, llega a las salas de cine. Será el 5 de septiembre, aunque se preestrenará en el Auditorio Mar de Vigo el martes 26. El filme fue rodado principalmente en Vigo y alrededores. Parte del equipo técnico y del elenco son gallegos, entre ellos, Tristán Ulloa, Sara Casasnovas, Miryam Gallego, José Ángel Egido o Janet Novas. La protagonista indaga en Vigo sobre su padre, heroinómano que murió de sida.

san Simón. El director Miguel Ángel Delgado presenta San Simónen el Festival de San Sebastián que se verá en cines en octubre. Rodó en blanco y negro un filme que recorre la historia del campo de concentración del franquismo en la ría de Vigo.

Ariel. Tras su estreno en enero en Rotterdam y en verano en el Curtocircuito de Compostela, Ariel—de Lois Patiño— llega a los espectadores en las salas comerciales. La previsión es que lo haga en diciembre. La película, rodada en Galicia y Azores, nos presenta a una compañía de teatro que llega a la isla lusa y comienza a cruzarse con personajes de las obras de Shakespeare.

onte á noite conquistei tebas. La Mostra de Venecia acoge su estreno, dirigida por Gabriel Azorín, que muestra a un grupo de amigos romanos en unas termas gallegas reflexionando sobre la vida, la amistad, la muerte... La producción recayó en Filmika Galaika. El título en castellano es Anoche conquisté Tebas.

Mi ilustrísimo amigo. En septiembre se estrenará en el Festival de Madrid y después en el de Ourense Mi ilustrísimo amigo, de Paula Cons. El estreno será el 10 de octubre. Versa sobre la relación entre Pérez Galdós y Pardo Bazán.dímelo bajito. El filme procede del libro y bestseller juvenil, de Mercedes Ron. Se estrenará en Prime Video en diciembre.

así chegou a noite. Ángel Santos prevé estrenar su nuevo filme antes de rematar el año en un festival. Se rodó en Sanxenxo, Meaño y O Grove. Trata de un escultor que se aísla de lo que le rodea.

Decorado. Alberto Vázquez mostrará en el festival de Sitges Decorado sobre un ratón atrapado en una crisis existencial. Los cines reciben este largometraje el 24 de octubre.