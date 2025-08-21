Galicia cerró el primer semestre del año rozando los 6.600 nacimientos

Galicia cerró el primer semestre de 2025 con 6.597 nacimientos, un 0,12 % más que en el mismo período de 2024, y de los casi 6.600 recién nacidos cabe destacar que 1.167 llegaron al mundo a lo largo del pasado mes de junio. Lo refleja así la estimación mensual de nacimientos hecha pública en la jornada de ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa a la provincia de A Coruña a la cabeza en materia de alumbramientos en la comunidad gallega.

Según las estadísticas, durante el pasado mes de junio nacieron en Galicia 575 niñas y 592 niños. Por provincias, en A Coruña hubo 508 nacimientos, en Pontevedra se registraron 411, en Lugo 130 y en Ourense se produjeron 118; en total, fueron 1.167 nacimientos, frente a los 1.187 nacimientos de junio de 2024.

Con respecto a los datos acumulados, los 6.597 nacimientos registrados en lo que va de año (frente a los 6.589 del año pasado) se distribuyeron de la siguiente manera: 2.917 en la provincia de A Coruña, 789 en la de Lugo, 643 en Ourense, y 2.247 en Pontevedra. De las cuatro provincias gallegas, solo esta última ha registrado datos negativos en la comparativa de nacimientos acumulados, en concreto, 102 menos.

A nivel nacional, España acumuló en el primer semestre 155.635 nacimientos, casi mil más que en los primeros seis meses del año pasado.

Defunciones

El Instituto Nacional de Estadística también hizo públicos ayer los datos de estimación de defunciones, que reflejan 596 óbitos en la semana del 28 de julio al 3 de agosto, la última contabilizada en Galicia.

En lo que va de año, el total de defunciones en la comunidad gallega asciende a 20.335 hasta la semana 31, lo que implica un 0,5 % menos que en el mismo período del pasado año 2024.

