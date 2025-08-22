El talón de Aquiles coruñés de las superbacterias

Cuando el científico coruñés Alejandro Couce se encontraba realizando su investigación posdoctoral en París, una noche vio en el laboratorio al jefe del departamento trabajando. «Fui a hablar con él para comentarle en broma que daba gusto verlo allí tan tarde, dando ejemplo. El hombre estaba blanco», recuerda. Se dio cuenta entonces de que algo le preocupaba mucho.

El profesor senior habló: «Mira, esta bacteria acaba de matar a una chica de 25 años. Ella no tenía ningún problema de salud; estaba perfecta. Tenía una infección urinaria y decidió esperar a ir al médico. Se dejó ir y cuando decidió acudir, la cosa se complicó mientras los médicos buscaban un tratamiento que funcionara. Y se les fue».

Esa experiencia le marcó y en los últimos años ha centrado su investigación en las bacterias. El año pasado los resultados de su trabajo salían publicados en la prestigiosa revista Science. Ahora acaba de publicar otro en Nature Ecology & Evolution bajo el título de Cryptic phenotypic variation emerges rapidly during the adaptive evolution of a carbapenemase.

Bajo ese título que parece encriptado se desvela una investigación clave para la salud de humanos y animales. En él predicen cómo se comporta un gen —la enzima KPC-2— dentro de una superbacteria que destruye a una amplia familia de antibióticos.

Antes de hablar de la enzima hay que recordar que las superbacterias son bacterias patógenas ya que su modo de vida consiste en infectar a diversos organismos. «Estas son capaces de coger ciertos genes que se van moviendo de una a otra. Por su parte las enzimas son sus armas, le dan el poder de convertirse en superbacterias», aclara Couce.

Agrega que, para el estudio, escogieron trabajar con una proteína, la enzima KPC-2, «que se come una de las familias más importantes de antibióticos desde las penicilinas que todo el mundo conoce a la amoxicilina que te prescriben cuando tienes dolor de garganta o oído. Tomamos esta enzima porque ahora mismo tiene mucho peligro y está en vigilancia».

Recuerda Couce que apareció en el año 2000 y que, en diez años, «se expandió por todo el mundo. Es capaz de saltar de especie en especie. Esto es un problema y se está estudiando mucho. Intentamos ver si la evolución de esta enzima puede ser predecible. Queríamos encontrar algún talón de Aquiles».

En el laboratorio mapearon «todas las posibles rutas evolutivas que pudiese tener, mutación tras mutación. Fue como hacer un mapa de carreteras para ver si iban por un camino, tendrían equis propiedades; si fuesen por otro, tendrían otras», señala el científico.

En el laboratorio, en la Universidad Politécnica de Madrid, tomaron la enzima KPC-2 y la incluyeron «en una bacteria no patógena prima hermana de la patógena. La tratamos con antibiótico y vimos las mutaciones que fueron apareciendo así como la capacidad de la enzima para comerse el antibiótico», detalla el investigador.

El siguiente paso consistió en secuenciar con alta resolución para observar todas las mutaciones.

«Con este mapa de carreteras podemos ver si está aumentando la resistencia a un antibiótico o si se vuelve más débil frente a otro», añade Couce.

Para el biólogo coruñés que el trabajo saliese publicado en la revista de Nature «nos da una visibilidad tremenda. De toda la vida de Science y Nature salen los Nobel pero en esta última han sacado varias revistas con lo mejor de varias disciplinas».

Su investigación no se para aquí. El científico coruñés adelanta que van a trabajar con otras enzimas para ver si es universal o es específico de la KPC-2 lo que han descubierto.

Couce se prepara para un cambio en su carrera. En enero se mudará de la Politécnica de Madrid al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la capital.

