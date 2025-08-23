Interrail con maletas y todo reservado

Hubo un tiempo en que el Interrail no era un viaje, era una aventura. Bastaba con una mochila en la que había que hacer malabares para que cupiese toda la ropa, un mapa arrugado y un billete que te abría las puertas de todo un continente.

David González (izquierda) junto a sus amigos en Roma en 2006. | L. O.

La improvisación escribía las rutas, sin filtros ni algoritmos. «Llevábamos una pequeña guía que íbamos cambiando sobre la marcha», recuerda Javier García. Realizó el Interrail en 1999 por Francia, Luxemburgo, Holanda y Bélgica sin reservar alojamiento en ningún momento: «Lo buscábamos al llegar y no tuvimos problemas», asegura. David González viajó en 2006 y tampoco reservaba: «Llegábamos allí sin nada y lo cogíamos en ese momento». Era así cómo se trazaba el viaje: con bolígrafos prestados, nombres apuntados en servilletas y planes que cambiaban tantas veces como el paisaje tras la ventanilla. Francisco Gana se lanzó a la aventura en 1983, lo cuenta con un orgullo que parece reivindicar una forma de viajar que se está desvaneciendo: «Cogías un billete de tren para moverte por toda Europa, por donde sea y te buscabas la vida. Ese era el espíritu».

Júlia Llorca (derecha) junto a su amiga en el suelo del tren en 2022. | L. O.

No era solo moverse, sino descubrir un mundo, para muchos, completamente nuevo. «Éramos chavales de 18 años, imagínate cómo estábamos. Nos dimos cuenta de la libertad que había en Francia», reconoce Gana. En esos años cruzar la frontera significaba asomarse a otro modo de vivir. «Era el 83 y, aunque España ya era un país democrático, estábamos a años luz de Europa», apunta. En medio de esa avalancha de primeras veces, llegaban los choques culturales que dejaban huella: «Fue la primera vez que vi a dos personas homosexuales agarradas de la mano por la calle». Todo formaba parte de la esencia de un Interrail que no solo era un recorrido por ciudades, sino un «descubrimiento de un mundo más amplio, diverso y libre».

Cambios en la experiencia

El Interrail comenzó en 1972 como una oferta para que los jóvenes explorasen el continente y así fomentar la integración europea. Lo común es hacerlo para poner el broche final a la etapa del instituto, aunque ahora todas las edades son bienvenidas.

Lucía Martínez y su grupo de diez personas acaban de vivir esa experiencia. Doce días en los que se recorrieron Ámsterdam, Berlín, Praga y Viena. La ilusión sigue siendo la misma de antes, pero la forma de viajar ha cambiado tanto como los propios trenes. Hay rutas que requieren reserva obligatoria, asientos que se agotan con semanas de antelación, horarios que se deben respetar si no quieres quedarte en tierra.

Ellos empezaron el viaje en diciembre, mucho antes de salir, para organizar cada paso con precisión: «Tuvimos todo reservado con meses de antelación».

En su caso, la clave para viajar sin sobresaltos fue contratar una agencia especializada que se encargó de «gestionarlo todo». Vuelos, reservas de alojamiento y, si querían, les ofrecían entradas de espectáculos y actividades en la ciudad. Este tipo de agencias diseñan viajes a medida, adaptándose a los gustos del grupo y buscando que el recorrido conserve la magia de descubrir Europa a su ritmo, pero con la tranquilidad de que todo está bajo control. «Creo que es mejor reservar las cosas, porque tampoco tienes ni tiempo ni dinero para perder», asegura Lucía. Ellos pudieron ver el edificio Reichstag en Berlín o el museo de Van Gogh en Amsterdam gracias a reservar con antelación si no «no hubiésemos tenido sitio», confirma la joven. En la misma línea Clara Rodríguez, que viajó en 2023 recomienda «llevar todo lo que quieras hacer planeado en un PDF».

Todavía hay quienes intentan retar al calendario. Júlia Llorca lo hizo en 2022. Reservaron todos los alojamientos, pero dejaron los trenes y las actividades a la suerte. En Berlín, rumbo a Praga, descubrió que el tren estaba lleno. «El revisor nos bajó y nos dijo que estaba completo para todo el día. Por suerte, nos dejaron subir y estuvimos tirados en el suelo de la parte de atrás», cuenta Llorca. También se quedaron sin poder hacer algunas actividades porque no cabía todo el grupo. Aun así, defiende la idea de «fluir un poquito» y dejar que la ciudad «te lleve».

Antes, la mochila era casi un símbolo del Interrail: práctica, siempre lista para ser colgada al hombro y correr si el tren arrancaba antes de lo previsto. Javier y Francisco recuerdan que no se concebía viajar con otra cosa: el peso se medía en lo imprescindible. Hoy, en cambio, las maletas han ganado terreno, incluso las grandes, de ruedas robustas y 20 kilos, como las que llevaban algunos compañeros de Júlia. Ella, fiel a la tradición, optó por su «mochilita», pero comprobó que la maleta también se abre paso sin problemas en este nuevo Interrail más planificado, donde las ciudades reciben a viajeros que ya saben dónde dormirán y qué tren cogerán.

Dos formas de viajar

Los precios también variaron. Ahora si quieres un viaje con todo preparado tienes que pensar en unos 1.500 euros. Antes, Francisco recuerda que el bono costaba 200 pesetas y a mayores se gastaban el dinero que llevaban en físico.

Se enfrentan dos formas de entender el viaje. Para algunos, como Clara o Júlia, hacerlo a la antigua, sin internet ni euros, roza lo imposible: sin mapas online ni reservas previas, todo se complicaría, «sería un desastre, pero tendríamos el triple de anécdotas» bromea Júlia. Francisco, en cambio, defiende que ahí está la verdadera esencia: lanzarse con un billete y buscarse la vida. «Ahora los jóvenes tienen dificultades para resolver sus problemas», apunta. David prefiere la comodidad moderna y no ve sentido a comparar épocas. Para él, cada uno elige cómo viajar, y si hay medios que lo facilitan, mejor usarlos.

La que permanece intacta es esa sensación de subirse a un vagón y saber que unas horas después estarás en una ciudad distinta, con historias nuevas esperando en el andén.

