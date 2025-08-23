Las aerolíneas están en constante cambio y no solo se trata de que los precios de los vuelos fluctúen en función de la hora y el día en que se realice la reserva, sino que van variando las propias normativas que están relacionadas con el embarque, la selección de asiento e incluso el equipaje de mano.

Dos cambios importantes en Ryanair

El primer cambio que ha puesto en marcha la aerolínea de bajo coste irlandesa es que a partir del 5 de noviembre de 2025, introducirá nuevas normas para los billetes electrónicos. Quienes no la cumplan se podrán enfrentar costos adicionales o perder su vuelo.

Uno de los cambios más importantes afecta al billete de papel: ya no será aceptado. Sólo podrán embarcar aquellos que dispongan del billete electrónico.

El tamaño máximo permitido es de 40 x 20 x 25 centímetros sin coste extra. Quien exceda estas medidas tendrá que pagar una multa , que pasará de 60 a 70 euros. Quien desee llevar una segunda maleta deberá adquirir la opción de Embarque Prioritario, un servicio aparte con un coste mayor. Para el equipaje, la norma es aún más estricta: si supera las dimensiones permitidas, tendrás que pagar una multa de 70 euros.

Si sabe que llevará una maleta más grande, es mejor comprar la opción de Embarque Prioritario con antelación, de lo contrario la aerolínea podría dejarlo fuera del embarque.

La regla de los 40 minutos

La aerolínea irlandesa de bajo coste, Ryanair, ha comunicado que tiene una nueva normativa que afecta a todos los pasajeros y que su no cumplimiento acarreará una multa de 100 euros si no se cumple la regla de los 40 minutos.

La multa se aplicará a cada pasajero que llegue a su mostrador de facturación menos de 40 minutos antes de la salida programada de su vuelo. A esa hora, el mostrador de facturación ya estaría cerrado y el embarque estaría en marcha. La misma multa se aplicará a aquellos que intenten reservar un vuelo en el siguiente después de haber perdido el original.

La política de la aerolínea en relación con los vuelos perdidos establece: "Solo está disponible con menos de 40 minutos de antelación y hasta una hora después de la hora de salida del vuelo. También está disponible para los clientes que lleguen al mostrador de venta de billetes hasta una hora después de la salida de su vuelo para pasar al siguiente vuelo disponible. La tarifa se cobra por pasajero y por sector".