Las orcas cercan las Rías Baixas

Las orcas han regresado a Galicia. Así ha quedado patente con las apariciones e interacciones de los últimos días en el entorno de la ría de Vigo, y así se reafirmaba ayer, con la localización de tres importantes grupos, uno a la altura de Faro Corrubedo, otro entre Sálvora y A Illa de Arousa, y el tercero cerca de Os Esqueiros, al norte de la península de O Grove. A pesar de las advertencias lanzadas por radio desde Salvamento Marítimo, algunos barcos de recreo se acercaron en exceso, y hay al menos un catamarán que perdió el timón después de que uno de los animales interactuara con este elemento como si fuera un juguete.

En Arousa se dejaron ver desde las nueve de la mañana, primero en el entorno de Aguiño y Castiñeiras, en el Concello de Ribeira, y después desplazándose, durante horas, por el interior de la ría, sobre todo en los alrededores de Rúa, Noro y otras islas y afloramientos rocosos del archipiélago de Sálvora. Fueron localizadas y «disfrutadas» por la tripulación del Chasula, el pesquero acondicionado como aula de naturaleza flotante que patronea Isidro Mariño y que realiza expediciones casi diarias dentro y fuera de la ría.

Esta vez los viajeros, algunos llegados de otros países europeos, disfrutaban de una jornada de avistamiento de aves marinas cuando se toparon con las orcas bajo la quilla. «Limpiaron el casco del Chasula, pero no atacaron el timón; fue una imagen que jamás olvidaremos y nos emocionó a todos», relataba y presumía propio Isidro Mariño, sabedor de la trascendencia de este avistamiento y, sobre todo, del enorme «regalo para la vista y los sentidos» que fue haberlas tenido tan cerca.

«Estamos emocionados», «tenemos la piel de gallina», «es un momento histórico» o «jamás tuvimos en Galicia la oportunidad de verlas tan de cerca para poder admirarlas y estudiarlas» eran algunas de las exclamaciones que se escuchaban entre los tripulantes del Chasula, que trataban de inmortalizar el momento con sus cámaras fotográficas y teléfonos móviles mientras bajo el casco pasaban varios ejemplares, alguno de cinco metros de largo. Esas sensaciones y esa ilusión se repetían a bordo del barco de investigación del Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI), que acudió ala zona y estudió a los cetáceos desde las nueve y media de la mañana.

Capitaneado por el doctor en Ecología y director del centro, Bruno Díaz López, el barco pudo seguir de cerca a las orcas, manteniendo una distancia prudencial para no asustarlas. «Es algo impresionante que nos permitirá conocer más sobre el comportamiento y ecología de esto animales», relataba Díaz mientras observaba a las orcas, animales que, siguiendo a sus presas, han vuelto a adentrarse en la ría de Arousa como ya hicieron en los dos últimos veranos, precisamente por estas mismas fechas. Lo cierto es que la presencia de las orcas en las rías gallegas se está convirtiendo en algo habitual, de ahí al aumento de las interacciones entre estos mamíferos marinos y diversas embarcaciones.