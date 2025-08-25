Más de 300.000 estudiantes iniciarán el curso 2025-2026 en Galicia el próximo 8 de septiembre

Un total de 302.843 estudiantes iniciarán el curso 2025/2026 en Galicia el próximo día 8 de septiembre. Durante la presentación de las principales novedades de este curso, el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha subrayado la "caída de la natalidad", ya que Galicia registra 4.255 alumnos matriculados menos que hace un año y casi 20.000 menos que hace una década en las distintas etapas educativas.

En palabras del responsable autonómico, será un "segundo escalón" del proceso iniciado el año pasado, y que está permitiendo "mejores ratios, más profesorado y recursos".

"Abrimos el primer curso del segundo cuarto del siglo XXI, un momento de cambio en el que debemos responder a nuevos retos y necesidades para que la enseñanza siga preparando a las personas de acuerdo a las exigencias del tiempo actual", ha reflexionado.

De forma detallada, serán 47.355 los alumnos que entrarán a infantil; 123.987 los de primaria -- donde se percibe el mayor descenso de alumnos, unos 2.411 menos --; 96.245 en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO); 34.046 a Bachillerato; y 1.210 a educación especial.

No obstante, Rodríguez ha destacado que este año, -- a falta de conocer la cifra oficial --, se producirá un récord de profesorado, tras 10.320 plazas asignadas en el concurso de traslados y el de destinos provisionales de 2025 y las 1.113 de las oposiciones de este verano.

En este contexto, dejarán de funcionar siete centros por falta de alumnado en toda Galicia, mientras que se están construyendo tres y se amplían las instalaciones de otros 18.

Con respecto a las ratios, el conselleiro ha explicado que se amplía la bajada de número de alumnos por aula de 25 a 20 que comenzó en 4º de Infantil se extiende ahora a 5º de Infantil con el objetivo de completar toda la etapa el próximo año.

Asimismo, en los agrupamientos rurales, en las aulas que mezclan alumnado de diferentes edades por no contar con un número suficiente, el año pasado se mejoró la ratio de 18 a 14 en Educación Infantil y, en el nuevo curso, bajará a 14 en el primer ciclo de Primaria (1º e 2º curso). Además, el tope será de 10 en los agrupamientos que juntan alumnados de las etapas de Infantil y Primaria.