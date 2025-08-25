CRISIS MIGRATORIA

Un centenar de posibles menores llega en el cayuco más grande registrado hasta ahora en Gran Canaria

La embarcación fue rescatada a 429 kilómetros al sur de la Isla en la madrugada del domingo

Un cayuco en las proximidades del puerto herreño de La Restinga.

Un cayuco en las proximidades del puerto herreño de La Restinga. / EP

Un centenar de posibles menores viajaban a bordo del cayuco con 251 ocupantes que arribaron este domingo a Gran Canaria, y que se ha convertido en la mayor embarcación hasta la fecha que ha llegado a las costas de la Isla.

En la embarcación, que fue rescatada a 429 kilómetros al sur de Gran Canaria en la madrugada del domingo, viajaban 227 varones y 24 mujeres.

Asistencia médica

El personal sanitario tuvo que trasladar a 17 de los ocupantes de este cayuco a centros hospitalarios de la isla debido a patologías de diversa consideración.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Cruz Roja, este es el mayor cayuco que ha llegado hasta la fecha a Gran Canaria, contando también la anterior crisis de los cayucos de 2006, superando a los 231 de una embarcación precaria que arribó a Arguineguín el pasado 20 de octubre de 2024.

Aun así, todavía está lejos de los 320 migrantes que viajaban a bordo del que hasta el momento es el mayor cayuco de la historia de Canarias, que llegó a las costas de El Hierro el 21 de octubre de 2023.

Además de esta embarcación, Salvamento Marítimo rescató también en la tarde del domingo a otra patera con siete personas a bordo, todas ellas varones de origen magrebí, y que se encontraban en buen estado de salud en general.

Esta segunda embarcación fue localizada a las 18:10 horas por la Salvamar Macondo en torno a las 18:10 horas (hora local) a unas 24 millas náuticas (unos 44 kilómetros) al sur-sureste de Gran Canaria, que fue llevada hasta el muelle de Arguineguín, donde atracó pasadas las 20:00 horas.

