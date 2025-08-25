Dos de cada diez pacientes de cáncer en España sufren depresión severa

Aunque hay enfermedades que pueden provocar la muerte de manera mucho más rápida que un tumor, como un infarto o un trombo, el cáncer lleva aparejado un estigma tan fúnebre que más de la mitad de las personas diagnosticadas en España sienten malestar emocional en algún momento del proceso y el 30% precisan de atención psicológica especializada, una prevalencia superior a la de la población sin cáncer. En concreto, en torno a entre el 15% y el 25% sufren depresión con síntomas clínicamente relevantes, por lo que es el trastorno mental más frecuente entre los pacientes oncológicos, por detrás de la ansiedad; que se padece sobre todo al principio, cuando llega el diagnóstico y predomina la incertidumbre y la preocupación sobre cómo será el proceso, desde la operación, hasta los tratamientos y si estos darán resultados.

Además, un porcentaje significativo de los familiares de los pacientes también sienten angustia, tristeza o síntomas depresivos, sobre todo si la enfermedad provoca la pérdida del ser querido o en los momentos previos.

Pese a ello, la atención psicológica es uno de los grandes agujeros de un sistema puntero en investigación oncológica, dado que aunque la Estrategia Nacional contra el Cáncer marca que esa terapia forme parte del tratamiento integral, no hay profesionales suficientes. De hecho, según un estudio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), el 90% de las autonomías no ofrecen un acompañamiento emocional como parte de la atención integral o si lo hacen, los recursos son insuficientes.

En un informe que analiza las inequidades del sistema, la entidad revela (con datos de 2022) que el 48% de los hospitales no dispone de personal propio que realice atención psicológica en cáncer y en el 52% restante la oferta es insuficiente. Por ello, siete de cada 10 hospitales centran sus recursos en los pacientes y no ofrecen apoyo especializado a los familiares.

Ante este déficit, que se da tanto en el sistema público como en la red privada, buena parte de los enfermos y su entorno recurren a entidades sin ánimo de lucro, como la AECC que durante el año pasado atendió a 55.000 personas en su servicio psicológico, entre familiares y pacientes.

Aunque hay muchos mitos al respecto, el ánimo o la fortaleza mental con el que alguien se enfrenta a un diagnóstico de cáncer no significa que la enfermedad vaya mejor o peor, pero los pacientes que tienen depresión asociada al cáncer y no reciben asistencia adecuada cumplen peor con las terapias, se incrementa la duración de sus tratamientos o disminuye su calidad de vida.

Y es que, en un inicio, muchas personas no tienen un cuadro depresivo grave, pero sí sentimientos de tristeza, de desesperanza y bloqueo, que si no son atendidos a tiempo, pueden trasformarse en depresiones más complejas, según explica Miguel Trujillo Santos, psicooncólogo de la AECC. Por eso, esta entidad y otras asociaciones de pacientes reclaman que el apoyo psicológico sea una «parte fundamental y no un mero complemento en el abordaje integral del cáncer».

El perfil

Las cifras indican que las mujeres padecen más síntomas depresivos asociados al cáncer, dado que copan en torno al 70% de las consultas. Pero los hombres «pueden padecer malestares similares, el problema es que, culturalmente, tienen más dificultades para reconocerlo y pedir ayuda y, en ocasiones, tienden más hacia la irascibilidad o el enfado que a la tristeza», explica Clara Navarrete, psicóloga clínica del Hospital Severo Ochoa de Madrid y miembro de Sociedad Española de Psicología Clínica.

Asimismo, existen otros factores de riesgo que pueden predisponer a un paciente de cáncer a sufrir depresión, como no disponer de una red familiar sólida, tener antecedentes familiares con problemas de salud mental o un pronóstico incierto. «Pero hay personas con muchos factores de riesgo que mantienen una gran estabilidad emocional y otros que aparentemente son más estables pero, en un momento determinado, necesitan ayuda psicológica especializada», precisa Trujillo.

El pronóstico del cáncer tampoco predice el impacto emocional. «Hay personas con cáncer localizado que se sienten profundamente vulnerables y otros con enfermedad oncológica avanzada, que mantienen una gran serenidad», añade.

Llama la atención, además, que muchos pacientes sufren depresión en la fase que se denomina de supervivencia, cuando ya han superado los tratamientos y, en teoría, el cáncer está bajo control. Así, en la fase inicial, en la de diagnóstico, es más frecuente el impacto emocional y sentimientos como la incredulidad, la incertidumbre, el enfado, el miedo o trastornos ansiosos.

«Paradójicamente, uno de los momentos que emocionalmente tiene un nivel de complejidad más alto suele ser al final del tratamiento. A partir de ese momento, ya no está tan presente la estructura médica que ampara al paciente, pero este sigue lidiando con los miedos a la recaída y las secuelas», concluye Trujillo.