«Non debemos renunciar ás nosas raíces pese á globalización cultural»
A poucos días de cumprir un ano desde que asumiu o cargo de director do Museo do Pobo Galego, o coruñés Lois Ladra fai balance das iniciativas levadas a cabo durante estes doce meses. Ademais, pon o foco nos retos que ten por diante a institución no que ten que ver co desenvolvemento do proxecto cultural, a captación de recursos económicos, a ampliación de persoal ou a mellora de infraestruturas
manu lópez
O arqueólogo e antropólogo Lois Ladra (A Coruña, 1972) tivo unha forte vinculación con Portugal ao longo da súa traxectoria académica e profesional. Tras poñerse á fronte do Museo do Pobo Galego, apostou por fortalecer as relacións co país veciño, con colaboracións con institucións como o Museo da Terra de Miranda, o Museu Marítimo de Esposende, o Museu Etnográfico da Póvoa de Varzim, o Museu Abade de Baçal. Tamén insistiu desde o primeiro momento en levar a actividade museística máis alá da sede situada en San Domingos de Bonaval.
Está cerca de cumprir o seu primeiro ano como director. Que balance fai destes meses?
En termos xerais, o balance é positivo: trátase dunha institución fundamental para o país e o certo é que, con moito esforzo e poucos medios, estamos a dar resposta a numerosos desafíos. Ao longo destes meses desenvolvemos moitas actividades, debéndose salientar todas aquelas relacionadas co Ano Castelao, co Día das Letras e co Día das Artes. Fomos os primeiros en homenaxear a Daniel cunha mostra bibliográfica sobre os setenta e cinco anos de As cruces de pedra na Galiza. Asemade, a exposición temporal sobre as Cantareiras está a ter unha grande resposta por parte do público, sen esquecer que a instalación sobre Isaac Díaz Pardo tamén recibiu críticas moi positivas.
Chegou co propósito de tecer lazos con Portugal. Que avances houbo neste ámbito?
A lusofonía é unha porta aberta á internacionalización da nosa cultura e a Lei Valentín Paz-Andrade fomenta o intercambio de experiencias lusófonas. Ao longo destes meses recibimos a visita de investigadores brasileiros, de técnicos do Museo do Douro... Eu mesmo visitei a Sociedade Martins Sarmento de Guimarães e o Museu Nacional de Etnologia de Lisboa. Establecéronse contactos directos con varios museos do norte de Portugal e gustaríame establecer protocolos de colaboración co consulado portugués e coa Dirección Rexional de Cultura do Norte.
Outra das súas intencións era descentralizar a actividade do museo. Como valora as experiencias realizadas neste ámbito?
O museo está en Santiago, pero as súas actividades proxéctanse moitas veces fóra de Compostela: itineramos unha exposición temporal ao Museo Provincial de Lugo e outra ao Concello de Cotobade, en Pontevedra. O espectáculo 586 cantos tamén se levou a vilas e cidades como A Coruña e Carballo. Participamos en congresos internacionais en León e no Norte de Portugal, onde demos a coñecer diversos aspectos da nosa cultura... Mesmo así, aínda é moito o traballo que temos á nosa fronte.
No que respecta ao público, ten comentado que o museo goza de boa saúde, pero cre que é preciso aplicar cambios para atraer ás novas xeracións?
Vivimos tempos interesantes, con moitos cambios e con mudanzas moi rápidas. As interconexións favorecen a globalización cultural, pero nós non podemos nin debemos renunciar ás nosas raíces e á nosa identidade. Hai moitas maneiras de sermos galegos e galegas, pero séndoo estamos no mundo, contribuíndo coas nosas achegas ao enriquecimento e á diversidade cultural. O futuro está nas mans da xente nova e hoxe por hoxe, malia as numerosas dificultades que ten a mocidade, a súa creatividade é inmensa: somos punteiros en moitos ámbitos, especialmente no relativo á cultura. Somos creativos, resilientes e grandes exportadores de talento. E o museo debería acoller e incentivar todo este dinamismo.
A xente máis nova conecta cos formatos tradicionais ou precisa outro tipo de estímulos para sentirse atraída?
Eu son dos que pensa que unha cousa non quita a outra, porque o público é diverso e moi heteroxéneo. Hoxe por hoxe hai moitas maneiras de achegarse ao museo: cunha visita presencial ás salas de exposición, asistindo aos numerosos eventos culturais que programamos todos os meses, facendo unha visita virtual pola nosa páxina na rede, consultando os nosos fondos, investigando na biblioteca... Os aspectos físicos teñen a vantaxe da autenticidade e do real, pero non podemos descoidar as marabillosas posibilidades que nos ofrecen os universos virtuais. Sempre haberá público para ambos mundos e o certo é que os dous ben se poden complementar.
Un dos hándicaps que identificou á súa chegada foi a falta de recursos. Houbo melloras?
Os maiores desafíos que teñen todos os museos pódense resumir en tres: recursos económicos, recursos humanos e recursos espaciais. Polo tanto, os cartos, o persoal e os edificios están case sempre dimensionados á baixa e precisan de ser reformulados con moita sagacidade en termos de crecemento constante e ben planificado. Ao longo destes meses mellorouse en todos estes aspectos, pero aínda estamos lonxe de atinxir o mínimo necesario para podermos cumprir axeitadamente as funcións que nos teñen sido encomendadas. O noso traballo, aínda que é vocacional na maioría dos casos, é moi esixente en termos de dedicación, esforzo e sacrificio, pero tamén é verdade que nos enche de orgullo termos o privilexio de servir á dignificación cultural do país. E por iso sentímonos moi honrados coa concesión este ano dos premios Pedra do Destino e Son d’Aldea, pois veñen a recoñecer, en certa medida, que estamos no bo camiño.
E en canto ás instalacións, como vai o acondicionamento das salas de historia? Que outras necesidades hai agora?
Xa remataron as obras de implementación da pasarela interior que facilitará o acceso ás futuras novas salas permanentes, nas que agora estamos a traballar intensamente. A montaxe dos espazos correspondentes á Historia Medieval e á Historia Moderna de Galiza está moi avanzada e agardamos poder inaugurar e abrir ao público cando solucionemos todos os detalles que aínda están pendentes de resolución. Por outra banda, cómpre lembrar que é preciso ampliar o cadro de persoal e que un complexo monumental das dimensións de San Domingos de Bonaval sempre necesitará emprender actuacións puntuais de reparación e mantemento que permitan garantizar a súa conservación integral, tal como se recolle no Plan Director.
«O 50 aniversario será unha grande festa para a nosa cultura»
O Museo do Pobo Galego abriu as súas portas en 1977, o que implica que cumprirá 50 anos en outubro do 2027. Ladra e o seu equipo xa están pensando na celebración desta efeméride.
Achégase o 50 aniversario. Comezaron xa a pensar nas actividades conmemorativas?
Efectivamente, o 29 de outubro do 2027 cumpriranse cincuenta anos da apertura ao público das portas do Museo do Pobo Galego e queremos celebralo axeitadamente. Non podo adiantar nada, pero en todo caso estou seguro de que será unha grande festa para a nosa cultura.
Cal é o obxectivo do museo de cara a esta efeméride?
Gustaríanos moito podermos rematar a instalación e a montaxe das salas de historia, así como artellar un bo programa de actividades que nos permita cumprir cos obxectivos para os que foi creado o museo: conservar, expoñer, educar e investigar.
