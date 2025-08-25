Que no te pille por sorpresa: este es el cambio que ya afecta a todos los cajeros automáticos

A partir del próximo 28 de junio, los cajeros automáticos en España entrarán en una nueva era. Según lo establece la Ley de Accesibilidad aprobada en mayo de 2023, todos los nuevos dispositivos que se instalen deberán cumplir con requisitos estrictos de accesibilidad universal.

El objetivo es claro: eliminar barreras y garantizar que cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, pueda utilizar estos servicios financieros esenciales.

Una obligación legal que marca un antes y un después

La normativa, que transpone directivas europeas en esta materia, exige que los cajeros automáticos proporcionen información de manera simultánea por múltiples canales sensoriales. Esto incluye la integración de instrucciones por voz para personas con discapacidad visual, pantallas con alto contraste cromático, tipografías legibles, interfaces táctiles accesibles y teclados con braille.

Además, las interfaces deberán ser intuitivas y fáciles de usar, una mejora que no solo beneficiará a personas con discapacidad, sino también a personas mayores y a quienes no están familiarizados con la tecnología bancaria.

Adaptación progresiva hasta 2030

Aunque todos los nuevos cajeros instalados a partir del 28 de junio de 2025 deberán cumplir de forma inmediata con esta normativa, los dispositivos ya en funcionamiento tendrán un plazo de adaptación más largo. Las entidades financieras dispondrán hasta el 29 de junio de 2030 para actualizar los cajeros existentes, siempre que estos no superen los 10 años de antigüedad.

Este enfoque gradual busca equilibrar el cumplimiento normativo con la realidad económica del sector financiero, que deberá realizar inversiones importantes para actualizar más de 47.000 cajeros distribuidos por toda España. El coste estimado por unidad podría oscilar entre los 1.500 y los 3.000 euros.

Impacto social y económico

Con más de 4,3 millones de personas con alguna discapacidad reconocida en España, este cambio legislativo representa un avance sin precedentes hacia una banca verdaderamente inclusiva. La Asociación Española de Banca (AEB) ha manifestado su apoyo a esta medida, destacando que la accesibilidad no es solo un deber legal, sino una oportunidad para mejorar el servicio al cliente y combatir la exclusión financiera.

Tecnología al servicio de la inclusión

Este proceso está impulsando también una ola de innovación tecnológica en el sector. Algunos bancos ya están testando soluciones avanzadas como reconocimiento facial, asistentes por voz activados por proximidad o aplicaciones móviles que permiten programar operaciones antes de llegar al cajero.

El futuro de la banca pasa por la accesibilidad. Y a partir del 28 de junio, este futuro empieza a hacerse realidad.