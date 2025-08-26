La contaminación del aire se asocia a un aumento de infartos en toda España

Una investigación pionera, realizada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC), ha analizado por primera vez a nivel nacional la relación entre los niveles de las partículas contaminantes y la incidencia hospitalaria y mortalidad por infarto agudo de miocardio.

Los resultados confirman que concentraciones de partículas PM2.5 (contaminante atmosférico peligroso) superiores a 10 microgramos por metro cúbico en los tres días previos al ingreso se asocian con un incremento significativo en los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio (22 infartos más por cada 1.000 ingresos) en comparación con días de aire más limpio. En días con niveles altos de contaminación, por encima de 25 microgramos por metro cúbico, el riesgo de morir durante el ingreso por un infarto aumenta un 14%. Esto significa que, por cada 125 personas ingresadas, se produce aproximadamente un fallecimiento más que en días con aire más limpio.

La investigación ha utilizado los datos de 122 hospitales del Sistema Nacional de Salud e incluyó a 115.071 pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de infarto agudo de miocardio durante el periodo de estudio (2016-2021). Publicado en Revista Española de Cardiología, el estudio incluye la estadística de contaminación atmosférica, temperatura y humedad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la información sobre ingresos hospitalarios y mortalidad por infarto agudo de miocardio del Ministerio de Sanidad. La contaminación atmosférica, pues, constituye un factor de riesgo emergente y significativo para las enfermedades cardiovasculares.