Detenido un santero que prometía curar a cambio de sexo en Pontevedra

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui detuvo a un vecino de la comarca de A Paradanta, en la provincia de Pontevedra, por un delito contra la libertad sexual y contra la indemnidad sexual cometido al mantener relaciones sexuales, al menos con una persona, prometiéndole sacarle el mal de ojo.

El detenido es un supuesto santero, al que las personas acudían ante diferentes problemas, entre ellos la mala suerte, y aseguraba curarles con pócimas mágicas realizadas con hierbas, imponiendo las manos o manteniendo contactos, con el supuesto objetivo de dar energía a las víctimas y desposeerlos de espíritus maliciosos.

Entre los contactos estrechos proponía determinados contactos de carácter sexual, en algunos casos, supuestamente a personas de especial vulnerabilidad que aceptarían hacerlo.

Según explicó la benemérita en una nota de prensa «el hombre, vecino de la zona y de 55 años, trataba con conjuros y hierbas a quienes acudían a su ‘consulta’, a algunos de los cuales les recetaba relaciones sexuales con él para completar el tratamiento».

Así, la Guardia Civil afirma que el supuesto curandero «convencía a sus ‘pacientes’ de que se curarían si mantenían relaciones sexuales con él ya que les decía que estaban poseídas por un espíritu y que él podía curarlas a través de su cuerpo».

La denuncia de una persona puso sobre la pista a la Guardia Civil que inició una investigación concluida el jueves de la semana pasada con la detención de este hombre, que fue puesto a disposición del Juzgado de guardia de Ponteareas «como presunto autor de un delito contra la libertad y la indemnidad sexual».

Tras tomarle declaración el juzgado determinó la libertad provisional del individuo, con cargos. Por estos hechos tendrán que declarar en el Juzgado varias personas y posteriormente se determinará la responsabilidad penal del hombre.

