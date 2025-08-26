La exposición continuada a las olas de calor acelera el ritmo de envejecimiento

La exposición continuada a las olas de calor puede acelerar el proceso de envejecimiento, sobre todo entre quienes realizan trabajos manuales, viven en zonas rurales o carecen de aire acondicionado. Así lo señala un estudio publicado este lunes en 'Nature Climate Change'.

La investigación ha seguido durante 14 años la evolución de la salud de 24.922 adultos en Taiwán, con una edad biológica media de 46,3 años, con el objetivo de comprobar de qué manera la exposición repetida a temperaturas extremas influye en el envejecimiento. Los autores describen esta aceleración "como la diferencia entre la edad biológica y la edad cronológica".

Para calcular la edad biológica se realizaron diversas pruebas clínicas, incluyendo función hepática y renal, inflamación, colesterol, presión arterial o capacidad pulmonar, que permitieron establecer la relación entre los resultados médicos y los episodios de calor extremo sufridos en el país. Se consideraron olas de calor aquellos periodos en los que las temperaturas muy elevadas persistieron al menos dos días seguidos, entre 2008 y 2022.

Resultados estadísticos

Los análisis estadísticos muestran que, con cada incremento intercuartílico en la exposición acumulada a las olas de calor, la aceleración del envejecimiento aumentaba entre 0,023 y 0,031 años. Pese a que los participantes parecían ir adaptándose a las altas temperaturas a lo largo del tiempo, los efectos negativos sobre el envejecimiento se mantenían. Según los investigadores, las personas más expuestas fueron quienes trabajaban al aire libre, los habitantes de zonas rurales y quienes no disponían de sistemas de refrigeración.

Con la previsión de que estos fenómenos extremos se intensifiquen por el cambio climático, el equipo subraya la necesidad de "políticas que reduzcan las desigualdades medioambientales y mejoren la resiliencia a estos fenómenos extremos, especialmente para los grupos más vulnerables".

En un comentario publicado en la misma revista, Paul Beggs, investigador de la Universidad del Sur de Gales (Australia), califica el trabajo de "pionero" por demostrar de forma estadística cómo la exposición al calor extremo repercute en el ritmo de envejecimiento. Sin embargo, advierte de algunas limitaciones: no se midió el tiempo que los participantes pasaron al aire libre ni el grado de climatización de sus hogares. Además, señala que "los mecanismos fisiológicos por los que las olas de calor pueden acelerar el envejecimiento tampoco se comprenden aún del todo. Además, dado que el estudio se ha limitado a los residentes de Taiwán, los resultados no pueden generalizarse necesariamente a otras poblaciones y en particular a otros climas".