Investigadores prueban que las orcas entran en las rías para comer pulpo

La expectación generada el sábado por la presencia de grupos de orcas a la altura de Faro Corrubedo, entre Sálvora y A Illa de Arousa y también cerca del conocido como Baixo dos Esqueiros, en la costa de la Península de O Grove, ha sido enorme. Lo sigue siendo días después, ya que las orcas continúan en aguas gallegas. Y lo mejor de todo es que no están solas, sino que están acompañadas de ballenas azules, calderones y rorcuales, como los observados el domingo a bordo del barco escuela Chasula.

Esa expectación aumenta, más si cabe, al conocerse los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI), tanto observando en directo y durante horas el comportamiento de las orcas que se movieron entre Arousa y Ons, como analizando hasta el más mínimo detalle de los vídeos y fotografías tomados.

En base a todo ello, su director, Bruno Díaz López, da cuenta de lo que califica de «gran descubrimiento»: las orcas no solo se desplazan persiguiendo a su presa favorita, el atún rojo del Atlántico, sino que se introducen en rías como la arousana para capturar cefalópodos. Y no solo calamares, que son el alimento preferido de los calderones grises que estos días acompañan a las orcas, sino también pulpo. «¡Les encanta el pulpo!», exclama el investigador.

«Estamos en condiciones de comunicar un avance relevante sobre el comportamiento de las orcas en Galicia», comunicaba ayer a FARO el propio Bruno Díaz López, doctor en Ecología por la Universidad de Burdeos.

«Gracias a los avistamientos realizados estos últimos años y durante el fin de semana en la ría de Arousa, hemos resuelto un enigma recurrente: las orcas penetran en las rías para alimentarse de pulpo», proclamaba.

De este modo explica que el sábado «se observó un grupo de siete orcas, compuesto por un macho adulto, varias hembras, juveniles y una cría de corta edad, que mostraban un patrón conductual idéntico al registrado el año anterior en otro grupo que también recaló en Arousa, y del que formaban parte algunos de estos ejemplares, pero no todos».

El BDRI concluye así que las orcas vistas dentro de la ría arousana realizaron «series de inmersiones verticales largas y repetidas, cambios de rumbo, ascensos controlados y pausas breves de ventilación», que son técnicas propias del método de caza de los depredadores de cefalópodos.

