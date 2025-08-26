En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España: La meteorología adversa vuelve a complicar el fuego en Zamora y León
Catorce incendios graves siguen activos en Castilla y León, Galicia y Asturias tras una jornada de lucha con unas condiciones meteorológicas adversas que han reactivado algunos focos y han obligado a nuevas evacuaciones por los fuegos de Porto (Zamora) y Garaño (León)
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
El riesgo de incendios en España sigue siendo "muy alto o extremo" en amplias zonas del norte y este peninsular este lunes, 25 de agosto, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Las cancelaciones masivas golpean al turismo rural gallego en la ola de incendios
Los teléfonos de muchos alojamientos gallegos no dejaron de sonar este verano —tampoco los avisos de sus plataformas online— pero no para nuevas reservas, sino para cancelaciones en cascada. La ola de incendios que asola en los últimos días varias comarcas gallegas ha golpeado de lleno al turismo rural, con anulaciones masivas y cierta psicosis entre los viajeros. "Hay establecimientos que han sufrido hasta 40 cancelaciones, lo que supone pérdidas de entre 6.000 y 8.000 euros", lamenta el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal. (Seguir leyendo)
El Gobierno aprueba hoy la zona de emergencia para los territorios afectados por el fuego
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside hoy martes la primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, en la que se aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.
Una declaración -la antiguamente conocida como zona catastrófica- que afectará a decenas de territorios que han ardido este verano, especialmente a partir del 10 de agosto, en amplias zonas de Castilla y León, Galicia, Extremadura y otras comunidades.
Antes de la reunión del Consejo de Ministros, se procederá a la puesta en marcha de la comisión interministerial de cambio climático, presidida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Torres cree que el único interés del PP es dañar al Gobierno ante los incendios
El ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Angel Víctor Torres, ha considerado este lunes que el único interés del Partido Popular (PP) ante los incendios que asolan a España es dañar al Gobierno central. "Hay un ruido excesivo que expande la oposición", ha dicho Torres en el programa Hora 25 de la Cadena SER y ha opinado que "lo único que quiere el PP es dañar al Gobierno" al ser preguntado por el intercambio de acusaciones en torno a las responsabilidades por las deficiencias en la prevención y la solución de los incendios. "Tenemos un asedio permanente, un ataque constante", ha insistido el ministro y ha demandado al PP una "oposición constructiva".
Controlado rápidamente un incendio de alto riesgo en Terradillos (Salamanca)
Un incendio declarado a última hora de esta tarde en Terradillos (Salamanca) con nivel 2 de gravedad ha sido controlado rápidamente, en alrededor de una hora, tras alarmar por ser una amenaza para poblaciones y situarse junto a la transitada carretera que conecta Salamanca con Alba de Tormes. En el incendio trabajan aún los siete medios que se destinaron desde su origen a las 20:36 horas, ninguno aéreo, una dotación que se mantiene aunque a partir de las 21:35 el servicio de extinción de la Junta lo tiene ya clasificado como controlado.
El Gobierno cuestiona al plan de Feijóo contra los incendios: "Las competencias están perfectamente claras"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cuestionado el plan presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra los incendios pues, según ha recordado, las competencias en esta materia "están perfectamente claras", si bien ha reconocido que hay medidas con "aspectos positivos" pero cree que las propuestas "nacen mal de raíz". "No sé a quién va dirigido, sinceramente", ha reaccionado el ministro en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press, en la que ha opinado que el plan del presidente del PP "parece que puede ser una autoenmienda a la labor de algunas comunidades autónomas que llevan siendo presididas por compañeros del señor Feijóo y que han tenido una situación muy dramática en las últimas semanas".
Incendios de La Baña, Garaño y Fasgar-Igüeña en León mantienen 18 poblaciones desalojadas
El conjunto de los incendios de la provincia de León ha tenido una evolución positiva durante este lunes lunes, aunque las complicaciones en los incendios de La Baña, Garaño y Fsgar-Igüeña han provocado el desalojo por la tarde de ocho localidades más, lo que eleva a 18 las poblaciones evacuadas en la provincia.
El fuego de Porto salta las defensas avivado por el viento y avanza entre Zamora y León
El incendio forestal originado el pasado 14 de agosto por un rayo ha avanzado en las últimas horas por la Sierra de la Cabrera, en el límite entre las provincias de Zamora y León, avivado por el viento que ha hecho que haya saltado las defensas establecidas, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León. Los vientos con ráfagas constantes de 40 kilómetros hora han condicionado el avance del fuego este lunes por la tarde que, tras sobrepasar las defensas, el frente ha alcanzado la cumbre que separa las dos provincias y ha obligado a desalojar cinco poblaciones zamoranas, cuatro de ellas ya evacuadas la pasada semana. El trabajo en las horas de la tarde más complicadas por el viento, con rachas de hasta 60 kilómetros hora, ha consistido en contener el incendio con la intención de esperar una oportunidad durante la noche. La zona de La Cabrera leonesa y zamorana, hacia donde avanza el incendio, está formada por una serie de valles con orientación norte sur donde, ayudado por los vientos de poniente, el incendio puede avanzar con velocidad, han explicado fuentes del operativo de extinción. Se trata además de una zona muy pedregosa donde los buldóceres no pueden trabajar con facilidad, por lo que la estrategia esta noche se centra en realizar pequeños contrafuegos que ayuden a ir cerrando poco a poco pequeñas partes del incendio, según dichas fuentes. EFE
La meteorología adversa vuelve a complicar el fuego en Zamora y León
Catorce incendios graves siguen activos en Castilla y León, Galicia y Asturias tras una jornada de lucha con unas condiciones meteorológicas adversas que han reactivado algunos focos y han obligado a nuevas evacuaciones por los fuegos de Porto (Zamora) y Garaño (León). Pese a anunciar una meteorología más favorable a partir de mañana para la extinción del fuego, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha avisado de que el riesgo sigue siendo extremo y que el nivel de peligro no bajará hasta el jueves o viernes, por lo que ha pedido máxima precaución.
Se estabiliza el megaincendio de Chandrexa (Pontevedra) pero surge un nuevo fuego violento en Lugo
Un nuevo fuego violento en Galicia, esta vez en A Pobra do Brollón (Lugo), que ha obligado a activar la situación 2 por su proximidad a varios núcleos de población, ha contrarrestado la noticia positiva de la estabilización del que afecta a Chandrexa de Queixa (Ourense), donde han ardido más de 19.000 hectáreas. El incendio de A Pobra de Brollón, que también afecta a Quiroga -municipio al que ya había llegado este mes el fuego de Larouco-, se declaró a primera hora de la tarde, según ha informado Medio Rural. Ha quemado ya a unas 100 hectáreas y ha obligado a activar medidas preventivas por su cercanía a Golmar, en el mismo municipio, y a Conceado y San Pedro, en Quiroga. En esos lugares, según el 112 Galicia, los vecinos salieron de sus viviendas de forma preventiva por sus propios medios durante las tareas de extinción, pero por el momento no se han registrado confinamientos o evacuaciones relacionadas con este incendio.
Adenex señala entre las causas de los incendios el abandono de las prácticas agrosilvopastoriles tradicionales
La asociación conservacionista Adenex señala entre las "múltiples" causas de los incendios de "sexta generación" el abandono de las prácticas agrosilvopastoriles tradicionales. Así, defiende que la integración de la agricultura y la ganadería, el aprovechamiento "sensato" de los recursos maderables y la generación de paisajes mosaico actuaban "per se" como "cortafuegos eficaces".
