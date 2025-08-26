La última ola de calor fue la más intensa jamás vivida en España

El récord de la ola de calor más intensa de la historia de España, que hasta ahora estaba fijado en el verano de 2022, ha quedado pulverizado por la que hemos vivido en este 2025, que se ha convertido en la peor desde que existen registros. Así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los datos proporcionados por este organismo indican que la ola de calor vivida en agosto presentó una anomalía de 4,6 grados centígrados respecto a los valores habituales, en tanto que la ola de calor de 2022 se quedó una décima por debajo, con una anomalía de 4,5ºC.

Las cifras son elocuentes y despejan cualquier duda sobre el calor extremo que está apoderándose de España debido al cambio climático. La ola de calor duró 16 días consecutivos y, dentro de ellos, el periodo del 8 al 17 fue el más cálido jamás visto en España desde que hay registros.

Además, el periodo del 1 al 20 de agosto fue el más cálido desde el año 1961, añade la agencia.