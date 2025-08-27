El motor del Dúo Dinámico

Fue el gran entusiasta, el extrovertido y el ligón por excelencia del Dúo Dinámico, tándem que dio forma al primer fenómeno pop de la música española. Un equipo que dejó una huella profunda en el cancionero popular, ya sea en sus propias voces o en otras, y que siguió activo en los escenarios hasta hace solo tres años.

Manuel de la Calva, fallecido ayer a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid, fue el «amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones», indicaba este martes, en la red X, su cómplice Ramón Arcusa. Y pedía que refrenáramos el duelo: «No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma del Dúo. Siempre alegre, optimista, positivo».

Tenía 21 años cuando The Dynamic Boys, así llamados en un principio, fueron rebautizados como Dúo Dinámico por el locutor del programa La comarca nos visita, de Radio Barcelona, donde cantaron por primera vez el 28 de diciembre de 1958. De la Calva (nacido en Barcelona el 15 de febrero de 1937) había coincidido con Arcusa trabajando en la fábrica de motores Elizalde. Frecuentó el club Hondo, donde conoció a Tete Montoliu, y trasladó un influjo jazz y swing al Dúo Dinámico inicial, mirando a Frank Sinatra y a The Platters. De ahí a los vientos del doo-wop y a un incipiente sonido pop, con Paul Anka y las armonías vocales de The Everly Brothers como modelos. Su Cowboy, de Renato Carosona, grabado en el epé de 1959 Recordándote, apuntaba al rock and roll. Al año siguiente rodaron, como actores y cantantes, el remake de Botón de ancla, película que fue la lanzadera del éxito Quince años tiene mi amor.

Encadenando éxitos

Tuvieron fans antes que nadie en la escena española, y encadenaron éxitos: Quisiera ser, Perdóname, Lolita twist, Amor de verano… Canciones firmadas al unísono, música y letra, por Arcusa y De la Calva. Su popularidad galopante, que los llevó a protagonizar una revista semanal (Dinámico, de Editorial Bruguera), siguió proyectándose a través de otras películas, como Escala en Tenerife y Búsqueme a esa chica (con Marisol), ambas en 1964. Dos años después, ganaron el Festival de la Canción del Mediterráneo con Como ayer, pieza que cantaron con Bruno Lomas, si bien se presentía el fin de una época y el Dúo Dinámico dejó de operar con ese nombre para convertirse en Manolo y Ramón.

Siguieron componiendo juntos, respondiendo a la llamada de TVE para Eurovisión 1968 (La, la, la, que crearon pensando en Serrat y que Massiel llevó al triunfo) y trabajando para voces como Nino Bravo, Miguel Gallardo y Ángela Carrasco. En 1972, la asociación se suspendió, si bien el posterior y largo vínculo de Arcusa con Julio Iglesias, como productor, rehizo el tándem de composición en temas como Soy un truhán, soy un señor (1977) y en la adaptación al castellano de J’ai oublié de vivre, pieza previamente grabada por Johnny Hallyday convertida en Me olvidé de vivir (1978).

El regreso del Dúo Dinámico lo provocó el editor Antonio Asensio con su propuesta de actuar en los actos de presentación de El Periódico, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, en Barcelona y en Madrid, en 1978. Volvieron las giras, en modo de revival, y ya en 1987 lograron anotarse otro hit con una música de Manuel de la Calva a la que puso letra el periodista Carlos Toro: Resistiré, pieza que muchos años después se alzó en himno resistente de tiempos pandémicos.

Su repertorio dio lugar a un musical, Quisiera ser (2007) y el festival Sonorama les rindió homenaje (2016), en un tiempo en que el barcelonés Liceu los acogió repetidamente. El Dúo Dinámico ofreció su último concierto en el Festival de Terramar, en Sitges, el 30 de julio de 2022, una actuación tras la cual Manuel de la Calva sufrió un desmayo.

Sus colegas recuerdan de él «su simpatía arrolladora, y que era el que más roscos se comía», señalaba ayer a Prensa Ibérica, Leslie, cantante de Los Sírex, grupo que en los años 60 tuvo el mismo mánager que el Dúo Dinámico, Lasso de la Vega. «Él era la primera voz del Dúo, la que más destacaba. Ellos han sido parte de la vida de todos nosotros: cuando ellos empezaron con temas como Oh, Carol, aquí todavía estábamos escuchando a Joselito», recordaba el músico de Los Sírex.

«Su letra es, palabra tras palabra, lo que se siente en la lucha por la vida», explicó su autor, Manolo de la Calva, que tuvo oportunidad de cantarlo con las enfermeras que lo atendieron en el 2007 cuando fue hospitalizado para superar un cáncer.

‘Resistiré’, el éxito que tuvo un ‘revival’ en los balcones en la pandemia

Una frase casual de Camilo José Cela, «el que resiste... gana», inspiró Resistiré del Dúo Dinámico, convertido desde su lanzamiento en 1987 en asidero motivacional frente a todo tipo de crisis, como el encierro por coronavirus que lo recuperó como banda sonora contra el desánimo.

Él «resistió y está como una rosa», corroboró en su momento su compañero de fatigas de más de 60 años, Ramón Arcusa. Frente al desvelo, patios de vecinos y reproductores de audio volvieron a revitalizar durante el confinamiento de la pandemia la canción: Spotify aumentó las reproducciones hasta los 8,58 millones de escuchas totales desde que existe la citada plataforma de streaming.

La historia de Resistiré, no obstante, se remonta mucho más atrás. Compuesta en 1987 junto al autor y periodista de El Mundo Carlos Toro para «redondear la letra», salió al mercado como parte del disco En forma (1988). «En esos años había visto un programa de televisión en el que se entrevistaba a nuestro Nobel Camilo José Cela. Terminó con la frase ‘el que resiste... gana’. Me pareció tan bonita y acertada que ese fue el inicio de la canción», según De La Calva, quien también tenía en mente el verso «Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie», apunta su compañero. El papel de Toro, puntualiza De la Calva, fue «trascendental»: «Además de gran amigo, es un gran compositor, por lo que entenderme con él siempre es fácil. Cuando nos reunimos para enfocar el tema, estuvimos siempre de acuerdo en tenía que ser un grito de rebeldía». Hay quien apunta a su parecido con I Will Survive de Gloria Gaynor.

«La canción es redonda, en el sentido de que es intemporal por el tema; musicalmente tiene una introducción vigorosa, la melodía es bella y fácil de cantar, y la letra es un tiro», apostilla Arcusa.