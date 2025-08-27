Pediatras alertan de un aumento del acoso escolar desde los 8 años

En los próximos días, los escolares volverán al colegio, algo que para muchos será un momento positivo, aunque no así para quienes son víctimas de acoso escolar o ciberacoso, un problema en aumento, según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), que reclama la implementación de medidas de detección precoz y prevención desde el primer día de curso.

Según el Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en Centros de Educación Primaria, publicado en 2023 por el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, dependiente del Ministerio de Educación, hasta un 9,5% del alumnado menor de 12 años dice haber sido víctima en alguna ocasión de acoso escolar y, un 9,2%, de ciberacoso. La situación empeora en Secundaria, donde casi el 20% de los estudiantes refiere conductas de acoso.

La doctora Teresa Cenarro, vicepresidenta de la AEPap, reconoce que el caso escolar no es un problema nuevo. «Sin embargo, la generalización del uso de pantallas en edades cada vez más tempranas y la consiguiente dificultad para vigilar estas conductas favorecen los casos de acoso a través de medios electrónicos o ciberbullying. Lo vemos en las consultas de Atención Primaria: cada vez detectamos a niños y niñas más pequeños, desde los 8 años, víctimas de ciberacoso», explica esta médica.

El acoso se manifiesta de diversas formas. Algunas señales de que alguien podría estar acosando incluyen cambios en el comportamiento, como tristeza o vergüenza, baja autoestima, lesiones inexplicables, o pérdida de objetos personales. También es importante prestar atención a la evitación de ciertas situaciones, bajo rendimiento académico y conductas autodestructivas. También puede manifestarse a través de síntomas físicos sin causa médica que los explique: vómitos, dolor abdominal y dolor de cabeza.

Aunque cualquier menor puede ser víctima de acoso, existen determinados perfiles con mayor riesgo: niños con comportamientos extremos, muy impulsivos o muy tímidos; los que han estado expuestos a violencia en su entorno familiar; aquellos cuya apariencia física está fuera de lo habitual; con sobrepeso u obesidad; colectivo Lgtbi+, y aquellos con alguna patología física o mental.

Según José Manuel Suárez Sandomingo, presidente de la Asociación de Pedagogos y Pedagogas de Galicia (Apega), para evitar el acoso escolar es vital la intervención temprana. «La comunidad educativa tiene que intervenir inmediatamente ante la más mínima sospecha y no dejar que el problema se agrave y sea difícil de controlar», dice.

Aunque asegura que el acoso escolar es un problema que ha existido siempre y que no va a desaparecer, señala que la irrupción de las nuevas tecnologías lo extiende más allá de los muros del colegio, afectando al resto de entornos del menor, lo que agrava sus efectos. «Esto no quiere decir, sin embargo, que el ciberacoso deje de ser un problema escolar, ya que, igualmente, implica al alumnado», advierte.

Suárez avisa de que los adultos tienen la responsabilidad de hacer entender a los menores que el uso que hacen del móvil tiene consecuencias para la otra persona. «Lo peor del acoso escolar es el estigma que deja en la víctima, pero el menor no es consciente de cómo se puede sentir un niño que es insultado. Es responsabilidad del adulto hacer entender al menor que sus acciones tienen consecuencias. Tenemos que educar en la diversidad y concienciar al niño de que lo normal no es el insulto, y de que no hay que sentirse superior porque una persona tenga una discapacidad, sea de otra raza o no nos guste como viste», sostiene el presidente de los pedagogos gallegos.