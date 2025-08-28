Los incendios van remitiendo por el cambio meteorológico; sigue preocupando el de Igüeña (León)

Los incendios en España dan sus últimos estertores. El cambio de la situación meteorológica y el amplio despliegue de medios nacionales e internacionales han conseguido estabilizar la mayoría de los fuegos. La directora de Protección Civil, Virgina Barcones, explicó en su rueda de prensa diaria que “ahora mismo hay 14 incendios forestales activos en España, 12 de ellos en fase operativa 2. 6 estabilizados y 6 controlados”.

El incendio más desfavorable de la península ahora mismo, según Barcones, es el de Igüeña, en la comarca leonesa del Bierzo. Las rachas de viento están empeorando los pronósticos. Se realizaron cortafuegos y ataque directo con máquinas. Mejoró ligeramente la situación por la noche por el cambio de la situación meteorológica. El gran despliegue humano también contribuyó a que la situación mejorase duante el arco nocturno, pero sigue siendo el que presenta una situación más grave y una peor evolución en todo el país.

Siguiendo por los fuegos declarados en Castilla y León está estabilizado el de Yeres. En Barniedo de la Reina y Garaño no hay frente de llama activo ni puntos calientes y en las próximas horas se espera que queden estabilizados. El de Porto está contenido dentro de las líneas de defensa y contenido dentro del arco nocturno. Es en esta comunidad donde la UME y los medios del Ministerio de Transición Ecológica están peleando más intensamente y donde más medios hay desplazados.

Favorable en Asturias y Galicia

Por parte del Principado de Asturias, la situación es favorable en Cangas de Narcea y Somiedo. Y en breve van a pasar a estabilizados en las próximas horas todos menos uno, el de Ibias, que es un incendio con comportamiento convectivo y alta capacidad de succión, según Barcones. En los fuegos declarados en Galicia , por su parte, se ha dado una mejoría importante. Los dos incendios de la región han pasado ya a fase 1 según confirmó la directora de Protección Civil.

Sobre las evacuaciones de pueblos a las que ha obligado el fuego, el 27 de agosto se produjeron 14 evacuaciones, pero por otra parte se volvieron a realojar un número indeterminado de personas en varios pueblos en la zona de Asturias y Castilla y León. El número total de personas evacuaciones es de 35.691. El número de detenidos es de 53 y 140 investigados.

Respecto a las carreteras cortadas por incendios se ha pasado de 10 a 3, estando todas ellas en la comunidad de Castilla y León. Dos en la provincia de León y otra en Zamora. La directora calificó la jornada del 27 de agosto como positiva en el avance de las tareas de extinción por las condiciones meteorológicas favorables, y adelantó que “hoy tenemos otra ventana de oportunidad para consolidar los avances de ayer y poder estabilizar el incendio de Igüeña”, explicando que el único factor meteorológico que no está ayudando “es el de las rachas de viento”.