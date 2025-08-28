Jóvenes en la «curva de la infelicidad»

Nuestra felicidad o bienestar percibido a lo largo de la vida describe una «U»: es mayor en la juventud y en la vejez y decae en la edad madura, entre los 40 y los 50 años. A la inversa, la «curva de la infelicidad» tiene forma de joroba: la tristeza y la preocupación alcanzan su cumbre en la mediana edad. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en prestigiosas publicaciones científicas. Pero ahora, un estudio internacional publicado ayer en una revista de alto impacto, PLOS One, constata el deterioro de la salud mental de los jóvenes, sobre todo de los menores de 25 años, por lo que ya no existiría esa curva en forma de joroba.

Los autores, David G. Blanchflower, Alex Bryson y Xiaowei Xu, observaron una disminución del malestar con la edad, debido al deterioro de la salud mental de los jóvenes en comparación con los mayores. Con datos de Estados Unidos y Reino Unido, afirman que desde alrededor de 2011 existe una «asociación transversal decreciente entre el bienestar y la edad», algo que la pandemia de covid exacerbó en Reino Unido, por su efecto en los jóvenes, aunque ese efecto no se dio en EEUU El estudio incluye, además, datos de 44 países —entre ellos España— de entre 2020 y 2025, y confirma que el malestar disminuye de manera continua con la edad.

Aunque los autores reconocen que el deterioro se inicia en la adolescencia temprana (10-16 años), los datos analizados empiezan hacia los 18 años.

En cuanto a los factores que explicarían ese mayor malestar, apuntan, entre otros, los problemas económicos y de acceso a la vivienda, así como el impacto de las redes sociales a través de los teléfonos inteligentes, que globalizan el malestar y radicalizan las percepciones sociales.

«El estudio resulta relevante porque cuestiona un hallazgo empírico muy consolidado: la existencia de la curva en U del bienestar y de la joroba del malestar a lo largo de la vida», señala a SMC Maite Garaigordobil, doctora en Psicología, catedrática de Evaluación y Diagnóstico Psicológicos de la Universidad del País Vasco y académica de número en la Academia de Psicología de España.

Para esta doctora en Psicología, el estudio anima a investigar «de modo más profundo las causas de este aumento del malestar y de los problemas de salud mental en la adolescencia y juventud».

Eduard Vieta, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona y jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona, recuerda que los «novedosos» resultados del estudio, se refieren más a la «salud mental percibida» que a la «salud mental real».

Además, echa en falta mencionar «de forma más global el contraste entre las expectativas y la realidad»: «Las generaciones jóvenes de la mayor parte de países incluidos en el trabajo han recibido una educación muy sobreprotectora y han desarrollado una baja tolerancia a la frustración», lo cual —apunta Vieta a SMC— «es también relevante para explicar su malestar emocional».