Publican ‘Ojos de agua’ para estudiantes, con prólogo de Lorenzo Silva

Ha llegado a las librerías la novela Ojos de agua en una edición de Siruela dirigida a alumnos y profesores de la ESO y Bachillerato. La novela con la que el escritor vigués Domingo Villar (1971-2022) inició la trilogía del inspector Leo Caldas lleva un prólogo de Lorenzo Silva, que calificó en X este encargo de «un honor. De los grandes».