¿Con quién viajarías en BlaBlaCar? Estas son las cinco personalidades más elegidas por los gallegos

¿Con quién viajarías en BlaBlaCar? Esta es la premisa de la encuesta anual en la que BlaBlaCar, la plataforma de viajes compartidos líder en el mundo, ha preguntado a sus usuarios a qué famosos elegirían si tuvieran la oportunidad de compartir coche.

En el caso de Galicia, la opción favorita de los gallegos es el actor coruñés Mario Casas, con un 36% de los votos.

Lo siguen de cerca la medallista olímpica Ana Peleteiro, que recientemente ha abierto una cafetería de especialidad en su Ribeira natal, con el 27% de los encuestados.

El top 3 lo cierra la empresaria coruñesa Marta Ortega, presidenta de Inditex, con un 23%. Dentro de este ránking se encuentran también la periodista y presentadora Julia Otero y el actor coruñés Martiño Rivas, empatados en cuarta posición con un 18,7%.

Paralelamente, y según explican desde BlaBlaCar en un comunicado, dentro del mundo político, la más votada por los gallegos para compartir coche es la vicepresidenta segunda del Gobierno, la ferrolana Yolanda Díaz, con un 18%, siendo la política gallega favorita.

Completan el top 3 el alcalde de Vigo, Abel Caballero (17%) y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (11%).