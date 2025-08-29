Más de 40 músicos desfilarán por los cinco escenarios del Festival de la Luz

El encuentro musical más familiar vuelve a Galicia, este fin de semana, bajo el paraguas de los Conciertos del Xacobeo de la Xunta. El Festival de la Luz celebra en Boimorto, en la finca natal de Luz Casal, desde hoy hasta el domingo, una nueva edición, con una ecléctica oferta y más de 30 horas de música en directo para todos los públicos. Cinco escenarios, zona gastronómica, mercado de artesanía, cocina en directo, actividades paralelas y toda clase de juegos para los más pequeños conforman la propuesta de esta cita, que se lleva a cabo en un entorno rural único, y que ofrece distintas formas de hacer y vivir la música con un objetivo solidario.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, supervisó ayer el montaje del festival solidario, en el que se darán cita más de cuarenta de bandas y artistas con nombres como Rozalén, Califato ¾, Tanxugueiras, Ariel Rot, Heredeiros da Crus, Depedro, Dulce Pontes, Coti, Ultraligera, Rigoberta Bandini, Vivir Quintana, Mafalda Cardenal, Los Toreros Muertos, Triana y Mondra, entre otros.

La actividad musical del Festival de la Luz, en el marco de los Conciertos del Xacobeo, se extenderá de la mañana a la noche durante tres intensas jornadas. Los prime-time nocturnos estarán protagonizados por Coti, esta noche, y Rozalén, mañana, mientras que las Tanxugueiras pondrán el broche de oro, ya el domingo, al encuentro.

«A pesar de la incógnita con el tiempo, tengo impresión de que hemos avanzado y mejorado en muchísimos aspectos que hacen que el resultado vaya a ser mejor que en años precedentes», señaló Luz Casal, quien destacó que al Festival de la Luz acuden «un número importantísimo de familias con niños» a los que aquí han visto «prácticamente nacer y que son el futuro del festival», por lo que una de las novedades de este año es que se ha ampliado la zona para los más pequeños.