Comienza la operación retorno tras las vacaciones con más de 5 millones de desplazamientos

La operación retorno tras las vacaciones de verano empieza este viernes por la tarde, cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 5 millones de desplazamientos, entre quienes vuelven a sus casas y los que, en cambio, comienzan sus vacaciones en septiembre.

Desde el inicio de esta operación especial de Tráfico y hasta la medianoche del domingo, último de agosto, se van a intensificar las medidas de vigilancia y seguridad con controles de velocidad por radar fijo y móvil, drones, cámaras de vigilancia y motos camufladas, entre otras medidas.

Además, aunque la previsión es que los movimientos se produzcan de forma escalonada, en las zonas más conflictivas se van a instalar carriles reversibles y, para facilitar la circulación, se han restringido las obras, la celebración de eventos deportivos que afecten a las carreteras, además del acceso en ciertos tramos y horarios a camiones de mercancías.

Problemas de circulación

En la jornada de este viernes, y entre las 16:00 y 22:00 horas, la DGT espera importantes movimientos y problemas de circulación, tanto en sentido salida de las grandes ciudades, como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa.

De la misma manera continuarán las carreteras el sábado por la mañana, especialmente entre las 9:00 y las 13:00 horas, mientras que por la tarde se aguardan sobre todo los desplazamientos de vuelta a las urbes, por lo que en algunos ejes viarios habrá una gran afluencia de vehículos.

En el último día de la operación, el domingo 31, la mayor complicación también se prevé por la mañana en las zonas costeras, y por la tarde, a partir de las 16:00 y hasta las 23:00 horas, desde el litoral hacia las grandes ciudades por el retorno de quienes finalizan las vacaciones y de los que viajan el fin de semana.

Ante el inicio del nuevo curso, también se espera desde este viernes una gran afluencia en los principales ejes y pasos fronterizos por parte de vehículos extranjeros que regresan hacia los países europeos donde tienen su residencia habitual.