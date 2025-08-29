El nombre gallego más popular para niñas recién nacidas en Galicia tiene origen griego y significa "flor"
Ocupa el 20º puesto según el IGE y 73 de las 7.100 niñas nacidas en 2022 han recibido este nombre
En Galicia, cuando llega el momento de elegir el nombre para un hijo, son muchos los que optan por una opción que combine sonoridad, significado y, a veces, un guiño a la tradición.
Este último apartado ha cobrado fuerza en los últimos años y es que cada vez son más los niños registrados con nombres puramente gallegos. En las listas de los colegios, es más habitual que nunca que tras los apellidos se encuentre un Brais, un Antón, una Xulia o una Uxía.
Sin embargo, ninguno de los anteriores es el que más se ha popularizado en los últimos años entre las recién nacidas. El nombre gallego más escogidos para las niñas recién nacidas tiene su origen en Grecia, significa "flor" y su versión en castellano es Antonia: se trata de Antía.
Antía, el nombre gallego más popular entre las niñas de Galicia
Según el IGE (Instituto Gallego de Estadística), Antía se encuentra en el puesto número 20 de los nombres de niña más utilizados en niñas recién nacidas en Galicia. Se trata de un nombre de origen griego que significa "flor" y que tiene su fecha de santoral el 18 de abril.
Otro de sus posibles orígenes indica que podría ser la forma femenina y gallega de Antonio, del latín Antonius que tiene origen etrusco. Pero es más probable que esté relacionado con el griego anthos que significa "flor" o "florida".
La clasificación completa del IGE es la siguiente:
- Noa.
- Sofía.
- Valeria.
- Olivia.
- Martina.
- Lucía.
- Daniela.
- Lara.
- Sara.
- Mía.
- Carmen.
- Vera.
- Lía.
- Valentina.
- Vega.
- Alba.
- Lola.
- Alma.
- Julia.
- Antía.
