El nuevo «radar de distancia de seguridad» de la DGT crea polémica

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha mostrado la nueva señal S991f, que «indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía», explica en la red social X. Esta señalización, que combina una señal de distancia de seguridad (70 metros) con las características ondas del radar, ha suscitado polémica entre los usuarios de la red social. No respetarla supondría hasta 200 euros de multa y 4 puntos menos en el carné.

«¿Y si justo se me ha metido uno que venía adelantando en mi distancia de seguridad?, ¿me como la multa?», comenta un usuario de X. «Cuando mi coche tenga un indicador con el que pueda monitorear la distancia con el vehículo de delante, me pones el radar», apunta otro. Los conductores coinciden en que es necesario mantener la distancia de seguridad, pero ven muy difícil calcularla sin marcas viales en la calzada. Además, tras los adelantamientos, algunos conductores se reincorporan al carril derecho sin respetar esa distancia.

